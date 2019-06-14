Экологи о найденных лосятах: подбирать диких животных нельзя

Вчера в мессенджере WhatsApp появилась информация о том, что в Горном улусе нашли двух лосят.

С одной стороны, подбирать беспомощных детенышей диких животных является актом гуманизма, но в реальности,оторвать их от привычной для них среды обитания является не только нарушением воспроизводственного цикла диких животных, но и природоохранного законодательства.

Как правило, лосиха может временно удалиться от детенышей, что характерно для диких животных. Она может отлучиться на кормежку или, почуяв опасность, связанную с шумом автомашин или приближением человека, временно может оставить лосят. Почувствовав приближение человека, самка, как правило, прячется и тем самым создается впечатление, что детеныш брошен. По законам природы лосиха никогда не оставляет своих детенышей, она чувствует их даже на расстоянии и обязательно возвращается к ним обратно.

Таким образом, жителям республики необходимо помнить, что приютив в домашних условиях детеныша дикого животного, природе причиняете серьезный урон. Вернуть родителям малышей, после 2-3 дней «домашней» жизни бывает невозможно — их уже не примут обратно.

В доме или приусадебном хозяйстве очень сложно вырастить здоровое животное, а, чтобы оно смогло вернуться на волю, потребуется продолжительный и тяжелый период адаптации.

Если Вы нашли детеныша дикого животного в естественной ему среде обитания, самое лучшее из того, что можно сделать – это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться, поскольку на шерстке потом остается чужой запах.

Отметим, что в последнее время участились случаи незаконного содержания диких животных в неволе, в частном секторе без разрешительных документов. В связи с этим, Минэкологии Якутии разъясняетжителям республики несколько фактов нарушений законодательства при содержании диких животных в неволе.

Во-первых, содержание в неволе объектов животного мира (диких животных) в искусственно созданной среде обитания или на частном подворье (скотоводческих хозяйствах, фермах и иных хозяйственных сооружениях) без разрешительных документов является нарушением статьи 49 Федерального Закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», статьи 26 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире», за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Согласно этим статьям содержание и (или) разведение в неволе диких животных допускаются только по выданным разрешительным документам. Такие документы выдаются в специально уполномоченных государственных органах по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. В частности, документы выдаются в Управление Росприроднадзора по РС(Я) и Департаменте охотничьего хозяйства и ООПТ Минэкологии РС(Я).

Во-вторых, содержание и разведение животных осуществляются только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в РФ в соответствии с федеральным законодательством «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании охотхозяйственных соглашений и при обязательном наличии разрешительных документов. Причем для их содержания создаются специальные питомники, вольеры или ограждения

В-третьих, содержать в частном подворье и приручить дикое животное, в частности лося не так-то просто. Как правило, живущий в контакте с людьми лось, находится в прямой зависимости от них. В корне меняется его «психика». Животное привыкает к человеку, постоянным подкормкам и теряет чувство опасностиили это чувство притупляется. Самое главное — нарушается интуитивное, рефлекторное отношение лося к человеку. Такие особи могут стать легкой добычей браконьеров или хищных животных.

Со временем, подросшие лоси, находящиеся на территории изгороди, становятся агрессивными. Им надо выйти на свободу. Заборы тут почти символические, при необходимости запросто их ломают или перепрыгивают. Они становятся опасными для самих же хозяев и детей.

Уважаемые жители Якутии! Необходимо в корне менять подход к идее содержания диких животных в неволе.

Перед тем, как содержать дикое животное в условиях неволи, следует помнить об их будущем или придерживаться всех правил и норм по их содержанию. Каждый из нас должен тщательно обдумать этот шаг. На вас возлагается огромная ответственность за тех животных, которых собираетесь приручить. Так что если вы не уверены, что сможете обеспечить счастливую и безбедную жизнь будущему питомцу, лучше его не заводить.