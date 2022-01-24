Экологи АЛРОСА проанализировали миграции оленей

Экологический центр АЛРОСА подвел итоги ежегодного мониторинга миграции диких северных оленей, проводимого при помощи радиоошейников. Чтобы обезопасить животных, компания обустраивает места перехода с более пологим уклоном через линии инфраструктуры на своих промышленных территориях, а также разрабатывает схему перекрытия движения транспорта при переходе ими технологических дорог.

С началом миграции АЛРОСА в течение месяца вносит изменения в режим работы автотранспорта, включая полный запрет на выезд в установленные часы. Водители проходят дополнительный инструктаж и получают информацию о местах возможного перехода оленей через дорогу.

Мониторинг 2021 года показал, что места зимовок животных меняются от года к году, при этом пути миграции в основном сохраняются. Во время прошлогодней зимовки олени приближались к технологической дороге Верхне-Мунского месторождения на расстояние 1-2 км, но её не пересекали. На территории Удачнинского и Нюрбинского ГОКов и прииска Молодо компании Алмазы Анабара животные в прошлую зиму не заходили.

Во время миграции к летним пастбищам, начавшейся в конце апреля, олени к концу июня достигли дельты реки Лены и двинулись дальше через кряж Чекановского, где в 2021 году при поддержке АЛРОСА была создана особо охраняемая природная территория республиканского значения «АЛРОСА-Rangifer-Чекановского» площадью 64 152 гектара.

Спутниковый мониторинг движения дикого северного оленя осуществляется благодаря ошейникам, которыми экологи снабдили отдельных особей в 2019 и 2020 годах.

Мероприятие, призванное сохранить лено-оленекскую популяцию дикого северного оленя и поддержать традиционную жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера, проводится с 2016 года.

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Лено-оленекская популяция дикого северного оленя обитает на западе Якутии, в междуречье рек Лены и Анабар в пределах Анабарского, Булунского, Оленекского, Жиганского, Мирнинского и Нюрбинского улусов. За прошедшие десятилетия численность поголовья упала, но благодаря усилиям ученых и поддержке АЛРОСА негативные процессы удалось остановить.