13.08.2022
12:22
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Экология

Экологи АЛРОСА: на реке Марха кристально чистая вода

11 августа экологи «АЛРОСА»инициировали обследование реки в районе Накынского месторождения, сообщает тгк Балабкина Brief.

Река Марха возле моста


На мосте реки Марха кристально чистая вода. Пристань Кузьмич. Накынское месторождение.11 августа 2022 года. В результате осмотра источников загрязнения водного объекта в районе предприятий АЛРОСА не обнаружено.
Есть сведения, что на сегодня под селом Малыкай Нюрбинского района превышен уровень воды в реке из-за интенсивных дождей. После них и пожаров вода в реке приобрела тёмный цвет. Это естественное помутнение воды в результате паводков и пожаров.

Нюрбинский эконадзор об отобранных пробах в реке Марха
Фотофакт: Грязно-коричневая река в Нюрбинском улусе. Почему?
Фото: тгк Балабкина Brief
Источник: тгк Балабкина Brief

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