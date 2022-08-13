Экологи АЛРОСА: на реке Марха кристально чистая вода

11 августа экологи «АЛРОСА»инициировали обследование реки в районе Накынского месторождения, сообщает тгк Балабкина Brief.

Река Марха возле моста



На мосте реки Марха кристально чистая вода. Пристань Кузьмич. Накынское месторождение.11 августа 2022 года. В результате осмотра источников загрязнения водного объекта в районе предприятий АЛРОСА не обнаружено.

Есть сведения, что на сегодня под селом Малыкай Нюрбинского района превышен уровень воды в реке из-за интенсивных дождей. После них и пожаров вода в реке приобрела тёмный цвет. Это естественное помутнение воды в результате паводков и пожаров.