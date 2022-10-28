Экологи АЛРОСА и ученые Якутии реализуют два масштабных проекта

Экологический центр АЛРОСА и ученые Якутии проводят два самых масштабных в истории республики исследования: воздействие лесных пожаров на экосистемы и обследование состояния водных биологических ресурсов в зоне деятельности компании.

Благодаря первому исследованию станет понятно, насколько сильно лесные пожары влияют на окружающую среду, появится возможность прогнозировать неблагоприятные изменения и сроки естественного восстановления территорий. Комплексная работа позволит разработать практические меры и сократить продолжительность негативного воздействия лесных пожаров на экосистемы.

Сейчас исследование влияния лесных пожаров находится на лабораторном этапе. В текущем году исследования проводились на территории восьми районов: Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Горного, Хангаласского, Намского, Верхоянского. Ученые и экологи отмечают, что всходов на выгоревших территориях прошлого года практически нет.

«Скорее всего, это происходит из-за больших площадей гарей и малого количества семенного материала. Также наблюдаются сильное обводнение территорий за счет таяния мерзлоты, изменение видового состава растительности – отчасти из лесного формируется ее луговой характер», — отметил руководитель научно-исследовательских работ, заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев.

По его словам, ученые и экологи получили пробы воды, донных отложений и почвы примерно в 50 местах. Сейчас анализы готовятся для передачи в сертифицированные лаборатории. Также ведется камеральная обработка описательной части влияния лесных пожаров на растительный мир и животных на основе наблюдений этого года и предыдущих исследований института и фондовых материалов. В том числе, проводится сравнительный анализ с динамикой растительного покрова, выстраивание сукцессионных (динамических) рядов: как развивается подрост, восстанавливается лес на разновозрастных гарях и т.д.

В следующем году исследование продолжится в других улусах.

Другой масштабный проект АЛРОСА направлен на обследование состояния вод в зоне деятельности компании, он реализуется совместно с учеными Иркутского государственного университета (ИГУ). Результаты этих исследований помогут ученым и экологам АЛРОСА прогнозировать возможные изменения состояния экосистем и разработать дополнительные природоохранные мероприятия.

Специалисты изучают состояние рек Сохсолоох, Далдын, Вилюй, Ирелях, Малая Ботуобуйа, Марха, Уулах-Муна и ручья Безымянный. Гидробиологи отбирают для исследований образцы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса – базовых элементов водных экосистем. От них зависит, насколько здоровой и благополучной является экосистема, в каком состоянии находится кормовая база рыб, в том числе промысловых видов.

В рамках первого этапа исследований специалисты дадут оценку состояния ихтиофауны, включая видовое разнообразие, половую и возрастную структуру популяций, состояние организма рыб. Кроме того, будут отобраны пробы воды для гидрохимических исследований.

Программа исследований рассчитана до 2024 года. Ученые охватят четыре сезона, что позволит объективно оценить состояние водных экосистем в динамике. В соответствии с программой отбор проб производится в одних и тех же точках – это важно для правильной интерпретации полученных данных.

Второй этап исследований начнется в начале ноября, после того, как водоемы покроются льдом. Весной будущего года начнется весенний этап экспедиционных работ, за ним последует летний.