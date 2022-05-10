Эколог Любовь Киприянова: Искусственные осадки жизненно необходимы в наших условиях

Своим мнением по итогам совещания Владимира Путина по ситуации с лесными пожарами поделилась Любовь Киприянова, член Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я), председатель Ассоциации экологов РС(Я):

— Предложение главы республики Айсена Николаева о проведении профилактических мероприятий по искусственному вызыванию осадков, не ожидая возникновения лесных пожаров, считаю правильным. Только работа на опережение может предотвратить возникновение и распространение очагов возгорания. Прошлогодняя ситуация с лесными пожарами показала, что недостаточно только тушить пожары, мы должны стремиться к тому, чтобы они вообще не возникали. Для этого необходимо, как отметил Айсен Сергеевич, проводить мероприятия искусственного вызывания осадков в целях снижения класса опасности в лесах, находящихся в зонах контроля. В советское время применение авиации широко использовался не только для предотвращения лесных пожаров, но и для увеличения продуктивности урожайности аласных лугов в заречных улусах до строительства водопровода. Поэтому, считаю, что применение авиации по искусственному вызыванию осадков в наших условиях просто жизненно необходимо».