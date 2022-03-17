Экоконтроль: предоставляйте отчет!

О необходимости предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»юридические лица, индивидуальные предприниматели,осуществляющие хозяйственную и/или иную деятельность на объектах II и IIIкатегориях и подлежащие региональному государственному экологическому надзору, обязаны предоставить отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроляза 2021 год(отчет ПЭК) в Минэкологии РС(Я) до 25 марта 2022 года.

Порядок и сроки представления отчета ПЭК утверждены приказом Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» и действует до 1 сентября 2022 года.

Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного экологического контроля, включает в себя документированную информацию:

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании отходов производства и потребления;

о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) измерений;

об обращении с отходами производства и потребления;

о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений.

Форма отчета ПЭК утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 г. № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» (с изменениями и дополнениями приказом от 23.06.2020 № 383).

Методические рекомендации по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждены Приказом Минприроды России от 16.10.2018 г.№ 522.

Помимо отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК для каждого объекта HBOC II и III категорий необходимо представлять сведения о лицах, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, об организации экологических служб, а также о результате производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, относящиеся ко всему предприятию.

При разработке программы ПЭК и отчета рекомендуется выполнять их в соответствии с заявкой о постановке на учет объекта, оказывающего HBOC.

Ответственность при несоблюдении требований по предоставлению отчета ПЭК регламентируется Кодексом об административных правонарушениях РФ:

ст. 8.5. КоАП РФ — Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля…:

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц — от 3 000 до 6 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 80 000 рублей.