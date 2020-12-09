Экоцентр АЛРОСА завершил акцию по сбору отработанных батареек

Экологи АЛРОСА осуществили акцию «Всем миром» по сбору отработанных элементов питания. По итогам программы, прошедшей в разных городах Якутии, для передачи на утилизацию было собрано свыше 200 кг батареек.

Экологический центр АЛРОСА в мае 2020 года привлек для утилизации отработанных батареек ведущего российского переработчика элементов питания – группу компаний «Мегаполисресурс». Благодаря этому жители Якутска и городов алмазной провинции в течение нескольких месяцев имели возможность сдать отработанные батарейки в специальные боксы, расположенные в магазинах, общественных местах и на производственных площадках АЛРОСА. Места для размещения боксов предоставили как администрации городов и государственных учреждений, так и компании коммерческого сектора. Акция получилась масштабной, в 47 пунктах приема удалось собрать свыше 200 кг элементов питания.

Вместо свалки, где они отравили бы почву, воду и воздух, батарейки будут направлены на вторичную переработку. Извлеченные из них компоненты послужат для изготовления упаковки, новых источников питания, составов и субстанцией для промышленного производства.

Полный цикл утилизации батарейки занимает четыре дня. Он включает в себя сортировку, дробление и магнитную сепарацию, промывку от электролита, извлечение цветных металлов и фильтрацию графита.

«Мы успешно провели акцию и получили множество положительных откликов от жителей Якутии, что говорит о неравнодушие населения к окружающей среде. К сожалению, в Якутии пока нет компаний, которые бы перерабатывали такой вид отходов, как литиевые батарейки. Любые элементы электропитания относятся к высокоопасным отходам. При неправильном обращении содержащиеся в них высокотоксичные вещества попадают в окружающую среду. Поэтому важно придавать этой проблеме большое значение и стараться исправить эту ситуацию. АЛРОСА взяла на себя инициативу по массовому сбору элементов питания», — прокомментировала руководитель Экологического центра Полина Анисимова.

Собранные батарейки в ближайшее время будут переданы для дальнейшей утилизации в Челябинск, где они будут рассортированы по химическим типам, раздроблены и переработаны с получением вторичных ресурсов. Завод предоставит экологам фото- и видеоматериалы, документирующие все этапы цикла.