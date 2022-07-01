01.07.2022
16:05
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Происшествия

Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2

1 июля 2022г. около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении.

По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км. от с. Себян-Кюель.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии»

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