Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2

1 июля 2022г. около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении.

По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км. от с. Себян-Кюель.