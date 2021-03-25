Екатерина Винокурова подарила музею агровуза коллекцию антикварных медалей

В рамках рабочего визита в Якутии заместитель руководителя Департамента научно-технологической политики и образования министерства сельского хозяйства РФ Екатерина Винокурова посетила Арктический государственный агротехнологический университет.

Визит в первую очередь связан с включением Якутии в Международную Ассоциацию красивых деревень и малых городов, с возрождением отрасли клеточного соболеводства, подготовкой кадров и организацией музея «Королевы русского меха» И. В. Крутиковой и ряд важных деловых вопросов.

Екатерине Владимировне рассказали о конкурентных преимуществах АГАТУ в регионе, о подготовке профессиональных кадров для сельского, лесного и рыбного хозяйства и познакомили с научной и учебной деятельностью вуза.

Стоит отметить, что Екатерина Винокурова работая в других организациях, принимала активное участие в развитии регионов в частности Дальнего Востока, Сибири и в том числе Якутии.

«На текущий момент состоялся большой визит связанный, непосредственно, с участием наших образовательных вузов АГАТУ. Мы пообщались с министром сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), также с замами министра по туризму и предпринимательства республики и с заместителем председателя правительства региона.

Мне бы очень хотелось, чтобы в вашем регионе был создан музей сельского хозяйства Якутии. Все мы прекрасно знаем, что историческими корнями Якутия поддерживает и культивирует на своей территории животноводство. Это, прежде всего, оленеводство и разведение крупного рогатого скота.

В свою очередь, мой отец Владимир Николаевич Новиков всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Он окончил Скрябинский университет в Москве, стал зоотехником, работал в министерстве сельского хозяйства РФ. И когда на базе департамента животноводства стало развиваться направление племенного дело, была создана подведомственная организация, где мой отец стал руководителем и 49 лет своей деятельности отдал племенному животноводству России», – делится воспоминаниями Екатерина Владимировна.

Екатерина Винокурова от себя лично и от имени своего отца подарила в музей университета целую коллекцию антикварных медалей, с надеждой на создание музея села Якутии.

«Здесь представлена серебряная медаль лошади и золотая медаль племенного быка, которые во время СССР стояли на выставке народного достижения ВДНХ. Таких медалей сохранилось очень мало, и мне бы хотелось, чтобы непосредственно в Якутии был создан музей сельского хозяйства республики, которое обязательно будут посещать студенты, преподаватели и просто туристы», — подытоживает свою речь Екатерина Владимировна.

Подводя итоги встречи, руководитель Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ сказала, что поддерживает и сохраняет традиции животноводство в республике. И пожелала активно культивировать уникальность якутской коровы, которая в 2012 году была представлена на выставке «Золотая осень».