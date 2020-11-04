Екатерина Портнягина: Главное – животных любить

Домашние питомцы – полноценные члены семьи. Они также нуждаются в любви, заботе и профессиональном уходе. Сегодня зообизнес считается растущим направлением и не ограничивается только кормами и лекарствами для животных, эта отрасль значительно расширилась и включает в себя салоны груминга, дома, одежду, гостиницы и другие удобства.

Основатель ветеринарного центра «КотПёс» Екатерина Портнягина поделилась историей создания и развития зоокомплекса, а также рассказала об особенностях зообизнеса в Якутске.

Сфера моей деятельности – ЗООБИЗНЕС

Ветеринарный центр «КотПёс» – это магазин зоотоваров, гостиница для животных, груминг-салон, а с ноября этого года в комплексе открывается ветеринарная клиника с полноценным стационаром, который и даёт статус «ветеринарного центра». Кроме того, компания проходит сертификацию в СПЗ (союз предпринимателей зообизнеса РОСЗООБИЗНЕС) и будет отвечать всем гостам и требования.

В Якутии это единственный и первый ветеринарный центр, и один из самых крупных на дальнем востоке, с площадью более 300 квадратных метров.

Комплекс размещен на трех этажах: первый этаж – это уютная гостиница для животных, второй этаж занимает клиника, а на третьем этаже располагается груминг-салон, где четвероногие любимцы получают SPA-процедуры и косметически-оздоровительный уход.

«Да, я очень люблю животных…»

Екатерина Николаевна признается, что с детства без ума от животных.

— После окончания школы я поступила на юридический факультет и по окончанию стала работать в арбитражном суде, но вскоре поняла, что профессия юриста далеко не моё.

И вот жизнь меня снова свела с прекрасным миром животных, благодаря моему супругу, который подарил мне мечту. Работая в этой сфере, я наконец пришла к гармонии и теперь я уверенно могу сказать, что я занимаю свое место в этой жизни.

Помимо управления компанией, Екатерина является ведущим грумером в Якутии:

«Самый главный и счастливый момент для меня тот, когда владелец получает из моих рук красивую и ухоженную собачку, это бесценно».

Этимологически термин «грумер» происходит от английского groom (ухаживать, лелеять), но исторически родиной профессии является Франция. Грумер – это специалист, который выполняет услуги по уходу за животным, созданию его образа и поддержанию характерного стиля.

От гостиницы к ветеринарной клинике – как развивался комплекс

Как и любой бизнес, комплекс рос и развивался постепенно. Всё началось с гостиницы для животных, с дрессировочным залом и груминг-салоном, но в последствии зал был закрыт в пользу ветеринарной клиники, с полноценным стационаром для содержания и лечения животных.

Не так давно на первом этаже появился зоомагазин, в ассортименте которого широкий размерный ряд и разнообразие одежды для питомцев, а также в наличии полезные лакомства и корма.

За 2020 год штат груминг-салона расширился в два раза и теперь насчитывает шесть мастеров-грумеров. Всё дело в увеличившемся потоке клиентов. Возможно, пандемия помогла людям больше времени проводить со своими питомцами, а следовательно, обращать внимание на их здоровье и состояние.

Конечно, не каждый человек сможет работать в зообизнесе, есть один отличительный фактор, на который опирается Екатерина при найме:

— Самый главный критерий в подборе персонала – это любовь к животным, без нее человек просто не сможет работать в нашем коллективе. В Якутии нельзя получить образование или пройти курс груминга, поэтому образование и опыт работы не столь важны. Любовь к животным это все! Остальному можно научиться.

Наши грумеры – опытные мастера, либо мастера, обученные в очень сильных школах груминга с сильной базой, это кинологи, заводчики и просто люди с любовью к красоте и животным.

Начать свой бизнес сложно?

— Нет, открыть не сложно, сложнее остаться востребованным и качественно предоставлять услугу. Клиенты нашей гостиницы всегда остаются довольными и возвращаются вновь и вновь. Наши дежурные администраторы очень чуткие и заботливые «мамочки» для наших постояльцев. Почему именно «мамочки»? Потому что они действительно становятся мамами на период отсутствия хозяев, ведь это большой труд – следить за каждым питомцев, каждого приласкать, с каждым поиграть. И я горжусь тем, что за девять лет работы гостиницы не выявлено ни одного нарушения, а в следующем году мы отпразднуем наш десятилетний юбилей!

В зообизнесе есть такое понятие как сезонность?

Известно, что гостиничный бизнес сильно подвержен такому понятию как «сезонность», и гостиницы для животных не являются исключением. Как замечает владелец, обычно ажиотаж начинается в сезон отпусков и отъездов владельцев в деревни, на рыбалку и охоту. Но тем не менее, гостиница никогда не бывает пустой, ведь командировки, ремонт и переезды тоже никто не отменял.

С другой стороны, для груминг-салонов такого понятие не существует, Екатерина поясняет почему:

— В настоящее время, в отличие от прошлых лет, владельцы стали очень ответственны по отношению к своим питомцам, многие приводят своих малышей каждые десять дней на «гигиену» и это радует, потому что уход – это очень важно! Не менее важно, чем питание и прогулки!

Помогаем животным и их хозяевам

Само собой, зообизнес предполагает работу с животными, но не менее важно общение с владельцами. Появление в доме питомца – это ответственный шаг, к которому нужно подготовиться. У животного есть свои потребности, характер. Помимо этого, стоит узнать как правильно выгуливать, мыть и кормить питомца, какие прививки делать и как часто посещать ветеринарного врача.

— Работа с животными – это наша прямая обязанность, но работа с владельцами не меньше.

Этот год я полностью посвятила себя работе с клиентами: я отвечала на звонки и принимала обратную связь, вела Instagram и журнал записи. По итогу хочу сказать, что наш клиент – это самый лучший и самый благодарный клиент. Я признательна каждому кто остается с нами на протяжении этих лет и тем, кто только присоединяется.

Что ждёт впереди?

— В плане развития большой акцент мы планируем сделать на ветеринарной клинике, так же хочется развиваться по линии груминга – это конечно же различные креативные стрижки, высокий уровень азиатских стрижек. В будущем хотим открыть приют для животных и развивать различные благотворительные проекты.

Что касается франшизы, пока рано об этом говорить, но мы все будем идти к этой цели, это будет большой прорыв для нас. Но думаю, наша команда настолько сильная и дружная что мы сделаем это!

О бизнесе

Каждый бизнес уникален, если даже не брать в расчет особенности зообизнеса. У каждого предпринимателя есть свои догмы и видение развития своего бизнеса. Для Екатерины Николаевны бизнес – это совокупность пяти взаимозависимых компонентов:

Создание ценности. Выяснение, что нужно потребителю, и создание ценности этого продукта. Маркетинг. Привлечение внимания потребителя и формирование спроса на то, что вы производите. Сбыт. Превращение потенциальных покупателей в реальных. Доставка ценности. Выполнение обещаний, данных потребителю, и контроль качества продукта или услуги. Управление финансами. Способность получать доход, достаточный для того, чтобы дальнейшее функционирование было целесообразным.

— Возможно, схема покажется слишком простой, но так оно и есть. Бизнес – всего лишь выявление имеющейся проблемы и ее решение способом, выгодным обеим сторонам. Любой, кто старается убедить вас, что бизнес – сложная штука, пытается либо произвести впечатление, либо впарить ненужное.

Названные пять компонентов – это основа любой бизнес-идеи и любого бизнеса. Также хочу добавить, что каждому нужно заниматься своим любимым делом! И все получится. Ведь бизнес, по большому счету — это любимое дело, — читает Екатерина.