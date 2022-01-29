Екатерина Никитина вновь победитель лыжных гонок!

Екатерина Никитина, известный якутский политик, председатель попечительского совета Международного детского фонда, вновь стала победителем первенства ДФО по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и старшего возраста в г. Арсеньево. На этот раз на дистанции 3 км классическим стилем! Участие в соревновании приняли более 80 спортсменов со всего Дальнего Востока. Лыжная сборная Якутии показала отличные результаты.

Фото: facebook Источник: facebook

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