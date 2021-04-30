Екатерина и Алексей Егоровы объявили конкурс

I Республиканский детский и молодежный онлайн-конкурс эстрадной песни «Үрүн күн — Светлый мир 2021» народных артистов Республики Саха (Якутия) Екатерины и Алексея Егоровых приглашает к участию солистов, малые вокальные группы (дуэты, трио, квартеты), ансамбли, хоры.

Возраст участников от 7 до 25 лет.

Конкурс проводится по 4 возрастным категориям в 4 этапа:

I категория: 7-10 лет; II категория: 11 – 14 лет; III категория: 15-17 лет; IV категория: 18-25 лет;

Основной прием заявок для участия в конкурсе с 1 мая по 30 мая 2021 г.

I конкурсный этап: с 1 по 6 июня участники возрастная категория от 7 до 10 лет; подведение итогов первого этапа-анализ по конкурсным выступлениям 7 июня (понедельник) на платформе ZOOM в 18.00 –эксперты Екатерина Борисовна, Алексей Васильевич Егоровы

II конкурсный этап: с 8 по 13 июня участники возрастная категория от 11 до 14 лет; подведение итогов второго этапа- анализ по конкурсным выступлениям 14 июня (понедельник) на платформе ZOOM в 18.00 –эксперты Екатерина Борисовна, Алексей Васильевич Егоровы

III конкурсный этап: с 15 по 20 июня участники возрастная категория от 15 до 17 лет; подведение итогов третьего этапа- анализ по конкурсным выступлениям 21 июня (понедельник) на платформе ZOOM в 18.00 – эксперты Екатерина Борисовна, Алексей Васильевич Егоровы

IV конкурсный этап: с 22 по 27 июня участники возрастная категория от 18 до 25 лет; подведение итогов четвертого этапа- анализ по конкурсным выступлениям 28 июня (среда) на платформе ZOOM в 18.00 – эксперт Алексей Алексеевич-Өркөн Егоров

Обязательные требования

— тематика свободная;

— участники исполняют 1 произведение;

— продолжительность номера не должна превышать 5 минут;

— допускается живое сопровождение;

— выступление без инструментального сопровождения (а капелла)

— конкурсные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму в качестве музыкального сопровождения не допускаются фонограммы «плюс»;

— вокальным группам ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ двухголосное и многоголосное исполнение;

— запрещается использование фонограмм, где в бэк–вокальных партиях дублируется основная партия солиста;

— не допускаются к участию видеоклипы;

Критерии оценки

*чистота интонации, *сценическая культура, *исполнительское мастерство, *сложность исполняемого произведения.

Жюри

Екатерина Борисовна, Алексей Васильевич, Алексей Алексеевич – Өркөн ЕГОРОВЫ

Поощрение участников

Организаторы оставляют за собой право внести изменение в конкурсные этапы и даты подведения итогов при форс– мажорных обстоятельствах.

Всем участникам направляются дипломы (сертификаты) участника и благодарственные письма руководителям.

Победителям фестиваля в каждой возрастной категории будут направлены электронные версии ярких красочных дипломов лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени.

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит, жюри оставляет за собой право не присуждать ГРАН-при по итогам конкурса в возрастных категориях.

ВПЕРВЫЕ для победителей и руководителей коллективов в рамках конкурса творческая семья Егоровых проведет открытые уроки и мастер классы, творческие анализы-разборы представленных произведений.

Победителям Гран-при вручается сертификат для записи аудио в студии звукозаписи Алексея Васильевича ЕГОРОВА;

Победителям молодежной группы 4 возрастной категории специальный тренинг-мастер класс по современному вокалу проведет Алексей Алексеевич-Өркөн Егоров.

Для дипломантов, лауреатов, обладателей Гран-при и руководителям специальный мастер–класс проведут Екатерина и Алексей Егоровы в формате офлайн в ДДН аудитория № 321, время и дата будут дополнительно сообщены в рамках конкурса.

Все ПОБЕДИТЕЛИ конкурса примут участие в Гала-концерте победителей на сцене Дома дружбы народов имени А.Е.Кулаковского «Светлый МИР» (октябрь – ноябрь 2021 г.)

Итоги КОНКУРСА будут опубликованы на сайте ДДН им.А.Е. Кулаковского – ddnykt.ru, инстаграм — @ddn_yakutia

Форма участия в фестивале: онлайн

Заявки и видеоматериалы по всем возрастным категориям направляете на электронную почту оргкомитета фестиваля svetlyy_mir@mail.ru (по прилагаемой форме) Основной срок подачи заявок с 1 по 30 мая с.г., также заявки принимаются во время конкурсных этапов и возрастным категориям.

Оплата организационного взноса: сольное исполнение — 500 рублей, коллективы вносят 300 рублей за одного участника.

Организационный взнос оплачивается через Сбербанк (мобильное приложение) на расчетный счет Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (см. приложение №1)

Главный администратор конкурса:

Аргунова Ольга Владимировна 89141044627

тел. организаторов:

Сибирякова Александра Максимовна 89644276774

Петров Альберт Валентинович 89248687373

Форма заявки

Название коллектива, ФИ исполнителя:

ФИО руководителя:

Возрастная категория:

Название номера:

Общий состав участников коллектива:_________________

Контактные данные (мобильная связь):________________

Представленные персональные данные не будут разглашены и переданы третьим лицам. Строго будут выполнены требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных в соответствии

с ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ

ВНИМАНИЕ! Все пункты в заявке должны быть заполнены! Текст дипломов будет содержать информацию, указанную в заявке. Просим быть внимательными и не допускать ошибок.