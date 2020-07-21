Эхо митинга в «Триумфе»?

Идет суд по делу Дмитрия МАКСИМОВА: взятки в управлении по вопросам миграции МВД по Якутии

Сегодня с 11 часов в Якутском городском суде рассматривается дело бывшего начальника отделения внешней трудовой миграции МВД по Якутии Дмитрия Максимова. Напомним, что 15 ноября 2019 он был задержан сотрудниками УФСБ прямо в его рабочем кабинете при получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

К сожалению, в данный момент SakhaLife лишен возможности вести репортажи из зала суда из-за введенных ограничений в связи с пандемий коронавируса. Уточним, что с 29 июня суды Якутии возобновили рассмотрение всех зарегистрированных дел, но в зал суда допускаются только участники судебных заседаний, и запрещен вход для представителей СМИ и слушателей. Пропускают в здание суда только после измерения температуры тела при наличии масок и перчаток, соблюдается социальная дистанция.

3 июля судья Эльвира МИНЕЕВА приступила к исследованию материалов уголовного дела бывшего полицейского. Сегодня, 21 июля, продолжился судебный процесс по делу Дмитрия Максимова о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Сегодня судья заслушала показания свидетелей, сам подсудимый так же присутствовал в зале. Он обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей от массажного салона. При получении задатка в 150 тысяч рублей в своем кабинете Максимов был взят с поличным.

«Обоснованием своего требования он высказал непринятие мер по привлечению принадлежащего ей общества к установленной ответственности за допущенные ранее нарушения законодательства в сфере миграции и общее покровительство», — сообщили в Следственном комитете.

По информации источника, требуемая сумма заносилась в кабинет Максимова ежемесячно. На судебном процессе должно выясниться: был ли подсудимый инициатором или лишь посредником в коррупционной схеме.

Сразу после задержания начальник отделения внешней трудовой миграции МВД по Якутии был уволен из органов полиции. В ходе расследования на его имущество наложен арест на сумму более 8 млн. рублей. Под тяжестью собранных доказательств на стадии завершения предварительного расследования Дмитрий Максимов в полном объеме признал свою вину.

В якутских СМИ сообщалось, что Дмитрий Максимов является родственником прежнего руководителя Управления по вопросам миграции МВД по РС(Я) Василия ВЫСОКИХ. «Вконтакте» Максимов назвал Высоких «дядькой» на совместной фотографии, затем удалил этот «копромат» из соцсети, так как на службе они скрывали родственные отношения. Как предположили журналисты, именно с помощью своего «дядьки» бывший диджей стал начальником отделения внешней трудовой миграции.

Вспомнили СМИ и о скандальном видео из сауны с участием Василия Высоких и молодого человека, похожего на Дмитрия Максимова, как позже выяснилось, его брата Евгения. Всплыли и другие моменты в деятельности руководства Управления по вопросам миграции МВД Якутии.

Журналисты ТайгаПост в прошлом году провели расследование о поставленной на поток торговле медсправками и документами для иностранных нелегалов. Коллеги вполне обоснованно пришли к выводу:

«Невольно вспоминается мартовская история антимигрантского митинга в СК «Триумф», когда тысячи якутян едва не пошли настоящей войной против мигрантов, чьи фамилии регулярно появляются в криминальных сводках. Тогда властям и правоохранителям удалось остановить погромы. Но порядок нужно было наводить ранее, поставив заслон на пути тех, кто просто дает взятки, а не пытается понять язык, культуру и обычаи России».

Вскоре после громкого ареста Максимова начальник Управления по вопросам миграции МВД Якутии Василий Высоких был уволен.