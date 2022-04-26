Эхо Чернобыля: ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Чомчоев

Ежегодно, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Прошло уже немало лет, но мы по-прежнему бережно храним память о тех событиях и мужественных людях, которые достойно справились с тяжелейшими задачами, от решения которых зависело экологическое благополучие всей страны.

Анатолий Игнатьевич Чомчоев – человек, который не понаслышке знает о Чернобыльской катастрофе 1986 года. В 1988 году он был начальником штаба оперативной группы особой зоны Чернобыльской АЭС, сооружения «Укрытие» (прим. ред.: изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС).

Будучи сведущим военным специалистом в области радиационной защиты населения Анатолий Игнатьевич, как никто другой, понимал способы устранения последствий катастрофы и внес свои предложения в Штаб ГО РСФСР, а затем и в Штаб ГО СССР. Прибыв в Чернобыль, наш герой способствовал сокращению времени работы на пятом и шестом блоках станции и на «грязных» от радиации территориях, изменению порядка проведения рабочих планерок, применению средств малой механизации, использованию дозиметров для определения ионизирующего излучения альфа- и бета-излучения, которые показывали, что устанавливаемые дозы многократно превышали допустимую норму.

Выполняя задание Советского Правительства, Анатолий Игнатьевич в необычайно сложной обстановке прошел испытание на мужество и стойкость, проявил высокие качества моральной и психологической устойчивости и помог внести достойный вклад в дело ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Конечно, здоровью мужественного человека был нанесен существенный урон, но Анатолий Игнатьевич по-прежнему в строю, интересуется современными инновационными технологиями. Изобретатель, практик, активный пропагандист здорового образа жизни.

Решением Правительственной комиссии ему была объявлена благодарность и вручена памятная медаль за активное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Руководителем оперативной группы, командиром военной части 59628В была объявлена благодарность за образцовое выполнение патриотического долга перед Родиной.

Такие люди, как Анатолий Игнатьевич, являются примером для подражания подрастающему поколению, вызывают гордость и уважение благодарных потомков.

Старший преподаватель УМЦ по ГО и ЧС

ГАУ ДПО РС (Якутия) «ИРПО»