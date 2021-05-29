Ехавшая на отдых семья пострадала в ужасной аварии

В результате опрокидывания в Горном районе пострадали двое взрослых и трое детей. Пострадавших санрейсом доставили в Якутск

28 мая около 22ч.20 мин. в дежурную часть ОМВД России по Кобяйскому району поступило телефонное сообщение о том, что в Кобяйскую районную больницу были доставлены несколько человек с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия в Горном районе.

В ходе проверки сообщения, предварительно , было установлено, что около 20 часов на автодороге регионального значения «Кобяй» между с.Бясь-Кюель и Кобяй возле речки Тюгэнэ на территории Горного района 29-летний водитель автомашины TOYOTA SUCCEED не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. У водителя медики диагностировали травмы головы, переломы ног, травматический шок I степени, у его жены – множественные переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма. У мальчика 2014 г.р. – перелом голени, ушибы и ссадины, у 2-летней девочки – ушибы и ссадины: младшие дети семьи в момент аварии находились на заднем пассажирском сидении машины в детских автокреслах, что, вероятно, и уберегло их от более серьезных травм. Старшая дочь -14-летняя школьница – в результате аварии получила перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму, что повлекло отек головного мозга и кому. Всех пострадавших санрейсом доставили в столицу региона.

Как выяснилось, семья выехала в этот день из г. Якутска в с. Кобяй к бабушке на выходные.

В момент аварии водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался, водительское удостоверение мужчина получил в декабре минувшего года.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все его обстоятельства и причины.