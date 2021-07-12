12.07.2021
20:47
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Происшествия

Ехали два брата на автомобиле…

В воскресный день, 11 июля, произошло ДТП по ул. Новая п. Пригородное г. Якутска. Водитель 1986 г. р. ехал на автомашине Ниссан Атлас, не выдержав скорость движения, он не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину Киа Бонго. От сильного удара Ниссан Атлас наехал на забор.

В результате происшествия пострадали 2 человека: водитель Ниссан Атлас получил ушибы, после осмотра врачами отпущен домой, а его пассажир, 43-летний мужчина, с серьезной травмой госпитализирован в хирургическое отделение.

Установлено, что у водителя Ниссан Атлас не имелось водительского удостоверения, за текущий год к административной ответственности не привлекался. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование показало результат 1.39 мг/л.

Пострадавший пассажир объяснил, что они с водителем, который приходился ему братом, ездили купаться, при этом выпили литр водки. На обратном пути за руль сел брат. Как было совершено столкновение пассажир не помнил. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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