Ехали два брата на автомобиле…

В воскресный день, 11 июля, произошло ДТП по ул. Новая п. Пригородное г. Якутска. Водитель 1986 г. р. ехал на автомашине Ниссан Атлас, не выдержав скорость движения, он не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину Киа Бонго. От сильного удара Ниссан Атлас наехал на забор.

В результате происшествия пострадали 2 человека: водитель Ниссан Атлас получил ушибы, после осмотра врачами отпущен домой, а его пассажир, 43-летний мужчина, с серьезной травмой госпитализирован в хирургическое отделение.



Установлено, что у водителя Ниссан Атлас не имелось водительского удостоверения, за текущий год к административной ответственности не привлекался. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование показало результат 1.39 мг/л.

Пострадавший пассажир объяснил, что они с водителем, который приходился ему братом, ездили купаться, при этом выпили литр водки. На обратном пути за руль сел брат. Как было совершено столкновение пассажир не помнил. По факту ДТП проводится проверка.