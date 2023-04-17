Эх, дороги…

В Якутске выживают как могут. «Это ужас какой, пешком не походишь, на машине не проехать — это какой-то бардак»,-возмущаются горожане.

Источник: соцсети

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