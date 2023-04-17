17.04.2023
14:35
510
Якутск
Эх, дороги…
В Якутске выживают как могут.
«Это ужас какой, пешком не походишь, на машине не проехать — это какой-то бардак»,-возмущаются горожане.
Источник: соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.04.2023
0
422
17.04.2023
0
161
17.04.2023
0
162
17.04.2023
0
446
17.04.2023
0
359
17.04.2023
0
776
17.04.2023
0
1478
17.04.2023
0
487
17.04.2023
0
1019
17.04.2023
0
843
17.04.2023
0
1403
17.04.2023
0
407
17.04.2023
0
1733
17.04.2023
0
3805
17.04.2023
0
1562
17.04.2023
0
758
17.04.2023
0
1001
17.04.2023
0
933
17.04.2023
0
928
17.04.2023
0
2079
17.04.2023
0
885
17.04.2023
0
2386
17.04.2023
0
2028
17.04.2023
0
2541
17.04.2023
0
1331
17.04.2023
0
2056
16.04.2023
0
2170
16.04.2023
0
2035
16.04.2023
0
2171
16.04.2023
0
1600
16.04.2023
0
1571
16.04.2023
0
2953
16.04.2023
0
2314
16.04.2023
0
1451
16.04.2023
0
2078
16.04.2023
0
1353
16.04.2023
0
2374
16.04.2023
0
2615
16.04.2023
0
2289
16.04.2023
0
10022
16.04.2023
1
3553
15.04.2023
0
3064
15.04.2023
0
2329
15.04.2023
0
1875
15.04.2023
0
2203
15.04.2023
0
2215
15.04.2023
0
1930
15.04.2023
0
2010
15.04.2023
0
1967
15.04.2023
0
2238
15.04.2023
0
2799
15.04.2023
0
4688
15.04.2023
0
1903
15.04.2023
0
2285
ТОП НОВОСТИ
13.04.2023
0
26005
11.04.2023
0
18806
11.04.2023
2
18584
15.04.2023
0
15928
13.04.2023
0
11782
14.04.2023
0
11577
12.04.2023
1
10909
14.04.2023
0
9662
11.04.2023
0
8822
Добавить комментарий