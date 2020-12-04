Егору Ларионову исполняется 80 лет

4 декабря 2020 года отмечается юбилей аксакала и старейшины якутской политики, видного государственного и политического деятеля республики, заместителя Председателя Верховного Совета Республики Саха (Якутия) XII созыва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I и II созывов, Председателя Палаты республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I созыва, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 1996 по 1999 гг., заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии им. М.К. Аммосова, почетного гражданина Намского и Сунтарского улусов Республики Саха (Якутия) Егора Михайловича Ларионова.

Высокий профессионализм, природный ум, принципиальность и внимательное отношение к людям снискали Егору Ларионову заслуженный авторитет и всеобщее уважение. Его жизненный путь – яркий пример беззаветного служения Отчизне, родной Якутии.

Егор Михайлович Ларионов родился 4 декабря 1940 г. в селе Салбан Намского района ЯАССР. С 1963 года находился на комсомольской работе, до 1966 года являлся инструктором, секретарем комитета ВЛКСМ совхоза «Лена», вторым секретарем Намского райкома ВЛКСМ.

Окончив в 1970 году Свердловский юридический институт, Егор Михайлович посвятил себя служению одной из важных и сложных профессий, каковой является юридическая, правовая деятельность. Начал свою деятельность на юридическом поприще в качестве консультанта Верховного суда ЯАССР, затем стал народным судьей Ленского районного народного суда. Вся трудовая деятельность нашего юбиляра была посвящена укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод жителей республики. О профессионализме Егор Михайловича в качестве судьи ярко говорит тот факт, что за все время работы он не имел ни одной отмены судебных решений и приговоров.

Особо раскрылся Ваш талант руководителя, юриста, человека с большим жизненным опытом на советской, партийной работе. До сих пор Вас с благодарностью и душевной теплотой вспоминают коллеги по работе и жители Сунтарского и Намского улусов.

В 1974 году Егор Михайлович переведен на партийную работу инструктором Якутского горкома партии. В 1983 г. он окончил Хабаровскую высшую партийную школу. Пять лет работал вторым секретарем Сунтарского РК КПСС. Позже был избран первым секретарем Намского райкома КПСС, затем последовала должность председателя исполкома Намского районного Совета.

В середине 80-90-х годов страна столкнулась с проблемой несоответствия системы государственного управления новым общественно-политическим реалиям. Под влиянием демократизации и происходивших в стране общественно-политических событий начинается поиск путей адаптации политической системы к новым вызовам времени. В этот период Егор Михайлович начал свою политическую карьеру. Впервые были объявлены выборы депутатов Верховного Совета Якутской АССР, которые прошли на альтернативной основе. Благодаря этому состав депутатского корпуса значительно обновился. В 1990 году одним из депутатов Верховного Совета Якутской АССР был избран Егор Михайлович Ларионов.

В эти годы начался активный поиск путей реформирования политической системы и новых форм организации государственного управления, в том числе в регионах. Так, в июне 1990 г. Первый съезд народных депутатов Российской Федерации принимает Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, что приводит к постановке вопроса о правовом статусе автономных республик. Начинается работа по подготовке Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия). В этом же 1990 году 27 сентября Верховный Совет ЯАССР принял исторический документ, положивший начало новой государственности Якутии – Декларацию о государственном суверенитете.

В это время Е.М. Ларионов вошел в парламентскую комиссию и юридическую группу народных депутатов, которые более полугода вели кропотливую работу над документом, определившим статус суверенной республики. Декларация, провозгласив государственный суверенитет Якутии и преобразовав ее в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику в составе обновленной РСФСР, во-первых, четко определила, что носителем суверенитета и источником государственной власти в Якутской-Саха ССР является ее народ, состоящий из граждан республики всех национальностей; во-вторых, установила, что полновластие народа реализуется на основе Конституции Якутской-Саха ССР как непосредственно, так и через представительные органы – Советы народных депутатов. От имени народа выступает исключительно Верховный Совет Якутской-Саха ССР; в-третьих, определила предметы ее ведения и полномочия.

Таким образом, Е.М. Ларионов, участвуя в разработке Декларации о государственном суверенитете республики, оказал свое личное и существенное влияние на формирование прочной юридической базы государственности Республики Саха (Якутия).

С 1992 г. Е.М. Ларионову доверили должность заместителя Председателя Верховного Совета Якутии. Данная должность предполагала особую роль в федеративном развитии, поскольку была сопряжена с деятельностью в федеральных представительных органах власти. Егор Михайлович принимал самое непосредственное участие в разработке Федеративного договора, который был подписан 31 марта 1992 гола. Этот основополагающий документ не только предотвратил распад Российской Федерации, но и стал началом подлинного федерализма, фундаментальным, реальным базисом новых подходов в отношениях центра и регионов.

Егор Михайлович также непосредственно работал над принятием Основного закона нашей республики – Конституции Республики Саха (Якутия), которая была принята 4 апреля 1992 г. на очередной одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Саха (Якутия), а с 27 апреля она вступила в силу.

Принятие новой Конституции Якутии явилось ярким примером последовательного проведения в жизнь объявленной республикой Декларации о государственном суверенитете. Разработанный текст Конституции не только в полной мере отражал реалии того времени, но и предопределил перспективы развития нашей родной Якутии в двадцать первом веке. Была достигнута стабильность общественных и государственных институтов, новое понимание общественных отношений в экономическом, политическом и культурном плане.

Кроме того, имея богатый опыт работы по конституционному законодательству, Е.М. Ларионов участвовал в качестве представителя Президента Республики Саха (Якутия) в работе Конституционного совещания Российской Федерации. Он был членом рабочей группы по разработке Конституции Российской Федерации, принятой общенародным референдумом 12 декабря 1993 г. Вместе с ним в работе конституционного совещания от республики также участвовали первый Президент республики Михаил Ефимович Николаев, Председатель Верховного Совета ЯАССР Климент Егорович Иванов, и судья первого состава Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Анатолий Дмитриевич Петраков. Настойчивость представителей республики в защите статуса национальных республик в составе России удивляла и восхищала многих. Егор Михайлович многократно выступал на заседаниях Конституционного совещания и лично отстаивал государственность национальных республик в составе Российской Федерации. Его выступления вошли в историческое издание, которое посвящено работе Конституционного совещания России.

В 1993 году органы власти республики, Верховный Совет решили, что представительная и законодательная власть в Республике Саха (Якутия) впредь должна осуществляться в соответствии с принципом парламентаризма профессиональным парламентом, избираемым народом республики на основе всеобщих свободных, демократических выборов. Выборы в новый парламент были назначены на 12 декабря 1993 г. Был образован новый высший представительный и законодательный орган государственной власти – парламент республики, состоящий из двух палат: Палаты Представителей и Палаты Республики.

В ноябре 1993 г. Е.М. Ларионов вновь был избран депутатом верхней палаты парламента республики, а 25 января 1994 г. – Председателем Палаты республики. В должности председателя палаты парламента Республики Саха (Якутия) вел деятельность, направленную на укрепление государственности, уважение прав граждан и соблюдение законности, обеспечение подлинного народовластия.

Этот период отмечен еще одним знаменательным политическим событием, которое состоялось не без участия нашего юбиляра – в июне 1995 г. в Москве был подписан Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия). Были также подписаны с обеих сторон 15 соглашений в области экономики, бюджетной политики, международных, внешнеполитических связей, обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов, социальных вопросов. Это событие стало новым этапом в развитии федеративных отношений и укреплении государственного статуса Республики Саха (Якутия).

В декабре 1997 г. Е.М. Ларионов вновь заручился поддержкой своих избирателей и был избран депутатом Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Во время работы во втором созыве Ил Тумэна Е.М. Ларионов успешно сочетал обязанности председателя постоянной комиссии по законодательству, вопросам местных представительных органов, органов управления и кадровой политике палаты республики и председателя Контрольного комитета. Под руководством Егора Михайловича Контрольный комитет осуществлял контроль за исполнением законов и нормативных актов республики, сохранностью госсобственности, исполнением республиканского бюджета на принципах законности, объективности, широкой гласности.

Кроме того, с 1996 г. по 1998 г. Е.М. Ларионов являлся членом Совета Федерации – высшей палаты российского парламента, где успешно отстаивал интересы республики и ее жителей.

6 февраля 2003 г. Е.М. Ларионов назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – руководителем Департамента по государственно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными органами Российской Федерации.

С 2007 г. по 31 декабря 2008 г. был полномочным представителем Президента Республики Саха (Якутия) в Конституционном суде Республики Саха (Якутия).

В 2018 году Егор Михайлович вошел в состав Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва. Его ценный опыт, знания и мудрость сегодня также востребованы в деятельности законодательного органа республики.

В январе этого года на заседании Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в рамках рассмотрения проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» Егор Михайлович выступил с трибуны парламента и озвучил свою позицию по изменениям в основном законе страны.

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Е.М. Ларионов отмечен высокими государственными наградами – Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Является заслуженным работником народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреатом Государственной премии имени М.К. Аммосова, отличником народного образования Республики Саха (Якутия), почетным гражданином Намского и Сунтарского улусов.

Егор Михайлович всегда был и остается большим патриотом родной Якутии, на каком бы ответственном участке работы он ни находился, всегда вносил значительный вклад в развитие Якутии, становление ее государственности, умело защищал на федеральном уровне права народов Якутии, внес от лица Якутии свой личный вклад в федеративное устройство Российской Федерации. Благодаря таким людям как Егор Михайлович, республика легче пережила трудные времена.

Личный вклад Егора Михайловича в развитии Якутии отражен в Декларации о государственном суверенитете республики, Конституции Республики Саха (Якутия), законах о Государственном Собрании, Правительстве республики, Президенте республики, конституционном суде, в законодательстве о собственности, нормативно-правовых актах по экономике и сельскому хозяйству, и законе о местном самоуправлении.