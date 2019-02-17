Егоров уступил в бою на турнире Кубок «Странджа»

В столице Болгарии Софии в эти дни проходит 70-й юбилейный международный турнир по боксу Кубок «Странджа». Сборная команда России на этом представительном турнире представлена ведущими боксерами. В весовой категории до 52 кг команду представил двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России Василий Егоров.

Дебют на большом ринге в новой для себя весовой категории выдался не самым удачным. Якутский боксер в первом же круге проиграл боксеру из Аргентины Рамону Кироге. Счет по судейским запискам составил 0:5 в пользу боксера из Южной Америки.

Поединок Василия Егорова и Рамона Кироги прошел в высоком темпе. Все три раунда боксеры работали на максимальных скоростях. Нам показалось, что первый раунд прошел в равной борьбе с попеременным успехом того или иного спортсмена. Аргентинец постоянно шел вперед, а Егоров то ли вынужденно, а может быть и специально работал в роли второго номера. Во втором раунде Кирога несколько раз достал точными ударами с правой руки в голову Василия, что возможно и отразилось на конечном результате боя. В третьем, заключительном раунде Василий бросился отыгрываться, но не всегда атаки якутского боксера получались успешными. Аргентинец проваливал и отвечал неплохой серией атак, которые завершались опять-таки точными попаданиями правым прямым.

Видео боя Василия Егорова и Рамона Кироги можете смотреть в отрезке с 27:30/39:30 мин.

Таким образом, Василий Егоров во второй раз выбывает с турнира «Странджа» уже на первой стадии. Напомним, в 2016 году он уже имел опыт выступления на старейшем турнире Старого света. Тогда якутский боксер не добрался до призового пьедестала, уступив боксеру из Испании Самуэлю Кармону Эредиа.

Что касается аргентинца Рамона Кироги, то сегодня он встретится с пятикратным чемпион Европы и обладатель Кубка Странджа 2017 года Даниэлем Асеновым из Болгарии.

Sportyakutia.ru