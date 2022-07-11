Егор Константинов — энергетик и депутат

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С 1994 года трудится в энергетике начальник Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро), ветеран «Якутскэнерго» Егор Константинов.

Егор Ревович родом из села Тасагар. Хорошо учился в школе, занимался лыжами, играл в баскетбол, волейбол и хотел получить специальность учителя физкультуры. Но отец, главный для него авторитет, сказал: «Сейчас все идут в физкультурники, а ты иди в промышленность». По наказу отца после работы в совхозе «Средневилюйский» и службы в армии Егор поступил в Олекминский техникум по специальности «электроснабжение». Затем работал в Якутском филиале института «Сибагропромтехпроект», окончил факультет электрификации Иркутского сельскохозяйственного института и в 1994 году приехал в Вилюйский РЭС Вилюйских электрических сетей.

Начинал молодой энергетик электромонтером 4 разряда оперативно-выездной бригады, через два года стал мастером-линейщиком 1 группы. В этой должности проработал 10 лет. Сегодня Егор Ревович с благодарностью вспоминает начальника РЭС Юрия Николаевича Васильева, принявшего его на работу, и заменившего его впоследствии Андрея Иннокентьевича Борисова. Эти два человека стали для него наставниками, вырастили его как специалиста.

С 2006 года Егор Ревович работает начальником района электрических сетей. В том же году в результате реструктуризации Вилюйские электрические сети вошли в состав ЗЭС.

Под руководством Егора Константинова коллектив Вилюйского РЭС ежегодно справляется с немалым объемом работы для повышения надежности электроснабжения потребителей Вилюйского и части Кобяйского районов. Энергетики проводят капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 35 кВ, производят замену провода марки АС на провод СИП, текущий ремонт оборудования подстанций, ремонт распределительных сетей. Поддерживается в рабочем состоянии оборудование резервной Вилюйской ДЭС. Выполняется реконструкция подстанций. И это далеко не полный перечень всех производственных дел предприятия, которые получают достойную оценку. Коллектив Вилюйского РЭС удостоен благодарственного письма министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) и благодарности Главы РС (Я). «Мы гордимся, что руководство республики высоко оценило наши усилия, направленные на улучшение жизни людей. Я благодарен каждому работнику за вклад в наше общее дело», — говорит Егор Константинов.

Работники ВРЭС активно участвуют в корпоративных мероприятиях ЗЭС и «Якутскэнерго». По итогам производственных показателей 2006 года коллектив награжден дипломом 1-й степени соревнований среди РЭСов «Якутскэнерго». В 2014 году победил в соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству среди подразделений ЗЭС. В 2016 году команда ВРЭС, представлявшая ЗЭС, заняла 3-е место в соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству среди филиалов «Якутскэнерго». Энергетики участвуют также в жизни города и района, в спортивных соревнованиях, субботниках.

Яркий пример активной жизненной позиции им подает Егор Ревович, много лет занимаясь общественной деятельностью как депутат районного Совета. При его содействии в родном селе Тасагар построена водоочистная станция, школа, фельдшерский пункт, строится новый Дом культуры, проведен летний водопровод, в сёлах Тасагар и Эбя отремонтированы внутрипоселковые дороги.

За плодотворную профессиональную и общественную деятельность Егор Константинов награжден Почетной грамотой «Якутскэнерго», Почетной грамотой Правительства РС(Я), Благодарственным письмом Главы РС(Я), почетной грамотой Федерации профсоюзов РС(Я), главы Вилюйского района, постоянного комитета по вопросам МСУ, постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Госсобрания Ил Тумэн (РС). Отмечен Благодарственным письмом Вилюйского районного Совета депутатов, нагрудным знаком «380 лет городу Вилюйску».

На днях Егору Ревовичу исполнилось 60 лет. Мы поздравляем нашего коллегу с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, неистощимой энергии, успехов, семейного счастья!