Егор Иванов стал чемпионом «Саха Арены-7»

28 сентября в ЦСП «Триумф» прошел седьмой турнир по борьбе хапсагай «Саха Арена». За звание победителя и первый титул чемпионского пояса в новой весовой категории до 63 кг на ковре вышли бороться 32 сильнейших мастера якутского хапсагая.

В финальной схватке якутский борец победил чемпиона Европы по сумо из Тывы Арата Монгуш.