Егор Иванов стал чемпионом «Саха Арены-7»

ОН УВЁЗ ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС НА РОДИНУ ХАПСАГАЯ!🤼‍♂️ На финальную схватку против тувинского мастера защитить честь и достоинство якутского хапсагая вышел один из сильнейших борцов республики, чемпион Якутии и многократный обладатель командного Кубка Федерации @ivanovegor90 Егор Иванов из Верхневилюйского улуса. На пути к финалу опытный мастер якутского ковра победил Быйамана Яковлева из Чурапчи, Альберта Григорьева из Бердигестяха, Константина Васильева из Нюрбы и в полуфинале Егора Потапова из Эвено-Бытантайского района. ‼️Финал до трех побед. Иванов и Монгуш, Якутия и Тыва. Первую победу якутский борец одерживает с обоюдного захвата — 1:0. Во второй схватке Арат Монгуш сравнивает счет красивым броском — 1:1. В третьем поединке Егор вновь берет свое с положения захвата — 2:1. А в четвертом матче Иванов решает дело, не дожидаясь исхода времени – он на финте проваливает соперника, далее проходит в ноги и опрокидывает тувинца за пределы ковра — 3:1! Победа! 🏆Сразу после финальной схватки организатор турнира Дьулустан Захаров объявляет Егора Иванова чемпионом и надевает на победителя новый пояс триумфатора «Саха Арена-7». 🎤Егор Иванов, обладатель чемпионского пояса в весовой категории до 63 кг: «Прошел очень хороший турнир, спасибо организаторам и болельщикам за то, что поддерживали. Я очень рад, что стал победителем турнира. И горжусь тем, что увезу чемпионский пояс «Саха Арена» на родину хапсагая в Верхневилюйск. Мы это заслужили!», — произнес в своей речи новый чемпион. @sportyakutia.ru