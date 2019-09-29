29.09.2019
17:01
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Спорт
Егор Иванов стал чемпионом «Саха Арены-7»
28 сентября в ЦСП «Триумф» прошел седьмой турнир по борьбе хапсагай «Саха Арена». За звание победителя и первый титул чемпионского пояса в новой весовой категории до 63 кг на ковре вышли бороться 32 сильнейших мастера якутского хапсагая.
В финальной схватке якутский борец победил чемпиона Европы по сумо из Тывы Арата Монгуш.
Фото: Спорт Якутии.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2_KUa4JcOH/
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