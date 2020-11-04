Егор Фролов: Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» разрешите поздравить вас с Днём народного единства!

В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, которое обладает огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом.

Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения российского народа во имя укрепления государственности. Наш страна –многонациональная держава. Представители более 129 национальностей проживают и на территории республики Саха(Якутия). В нашем Алданском районе в добром соседстве живут представители шестидесяти девяти национальностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания района и республики. Давайте помнить, что нынешнее и будущее состояние общества – в наших руках!

От души желаю всем жителям нашего района и республики здоровья, мира и благополучия! Пусть процветает наше Отечество творчеством и заботами, деятельной любовью своих граждан!

С уважением, Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Алексеевич Фролов