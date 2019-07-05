Егор Фролов поздравляет с 45-летним юбилеем начала строительства БАМа

Уважаемые ветераны БАМа!

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляет вас с 45-летним юбилеем начала строительства Байкало – Амурской магистрали!

Наша организация формировалась при активном участии бамовцев-руководителей, специалистов, рабочих. Их пример, квалификация, стали залогом успеха и закладывали традиции работы коллектива.

В 1985 году предприятия с большого БАМа были передислоцированы на строительство Амуро-Якутской магистрали. В трудных условиях разворота работ по строительству линии, параллельного проектирования и переезда предприятий в Якутию, были достигнуты высокие темпы строительства. В короткие сроки возводились поселки, обустраивались производственные базы, жилье для рабочих строилось с полным благоустройством. Несмотря на великие трудности, выпавшие на долю транспортных строителей 90-х, специалисты справедливо ставят Амуро- Якутскую магистраль в один ряд с Транссибом и БАМом.

Введенная накануне праздника в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия Беркакит – Томмот – Якутск – Нижний Бестях, протяженностью 809 км составляет одну четвертую часть от Байкало – Амурской магистрали.

Уважаемые ветераны, строители! Желаем вам крепкого здоровья! Пусть закалка, полученная на великих стройках, и сегодня помогает вам в решении любых задач. Счастья вам, мира и добра! С праздником!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ»,

исполнительный директор Егор Алексеевич Фролов