Егор Фролов: Главная опора страны – это созидательный труд россиян

Дорогие земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!

Главная опора страны – это созидательный труд россиян, воля и сила духа. Мы обязательно добьемся успеха, какие бы высокие цели не ставили перед собой, потому что с нами общая вера в Россию и готовность приложить все силы для ее процветания.

Каждый из нас на своем месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей, успехи родного предприятия,– вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.

В День России хочу пожелать всем, добра, благополучия, единения и мира. Пусть понятия «Родина», «гражданственность», «патриотизм» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.

С уважением,

Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Е. А. Фролов