Егор Филиппов получает подарки

Уроженцу Хангаласского улуса, пятикратному победителю Игр Дыгына, участнику и многократному победителю республиканских соревнований Егору Филиппову присвоили звание «Почетный гражданин Хангаласского улуса». А также вручили ключи от новенькой Лады Гранты.

«Мы по праву считаем Егора Анатольевича Филиппова гордостью нашего района и пропагандистом, популяризатором здорового образа жизни и спорта. Егор Филиппов неоднократно защищал честь родного Хангаласского улуса на разных соревнованиях и для нас, хангаласцев, особенно было приятно видеть именитого земляка на высоком пьедестале Игр Дыгына в пятый раз», — прокомментировал глава района Олег Иринеев.

Егор Филиппов — абсолютный чемпион первых всероссийских пляжных игр по якутским прыжкам в г. Сочи с установлением всероссийских рекордов, серебряный призер Кубка России по тройному прыжку, многократный чемпион и призер международных и всероссийских турниров по легкой атлетике и якутским прыжкам в городах Баку, Бишкек, Волгоград, Москва, Сочи, Иркутск и Хабаровск. Многократный чемпион и призер спортивных игр Якутии, спартакиады по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары и игр республиканских ысыахов «Олонхо», республиканских чемпионатов и турниров по легкой атлетике, якутским прыжкам, северному многоборью. Установил 14 рекордов РС(Я). Пятикратный победитель «Игр Дыгына» по якутскому многоборью.

Он также является отличником молодежной политики РС (Я), награжден знаками «За вклад в развитие физкультуры и спорта РС (Я)», «За вклад в социально-экономическое развитие Хангаласского улуса», «Почетный житель села Синск» и «Почетный потомок государевых ямщиков РС (Я)».

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