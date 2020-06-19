Егор Борисов: Якутский народ у нас является регионообразующим

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов:

– Поправка к Конституции Российской Федерации, вносящая изменения в основной закон страны, определяющий основы политической, правовой и экономической системы государства — самая обсуждаемая тема сейчас в нашей многонациональной стране.

Обеспокоенность и сомнения понятны и естественны, ведь основной свод правил напрямую связан с судьбой целого государства, каждой семьи, каждого человека. Понимая это, я бы предложил ещё раз обратиться к нашей Конституции, которая была принята в 1993 году, в сложнейшее для России время: по полгода не платили зарплату, иногда народ получал зарплату не в денежном выражении, деньги обесценивались, устои и ценности менялись, депрессия из-за неустроенности жизни чувствовалась даже в воздухе. При формировании мировой политики в то время Россией открыто пренебрегали. Тогда нужно было решительным образом спасать страну от распада, создавать для всех регионов и субъектов федерации единое правовое поле, обеспечивая государству необходимую стабильность. До всенародного голосования 1993 года Россия жила в условиях действия старой Конституции РСФСР, которая исключала понятие частной собственности, отвергала рыночные отношения и многие другие совершенно новые явления, диктуемые временем, связанные с распределением с субъектами России прав и полномочий. Экономика реально не знала, какой выбрать путь и выстроить. В ходе всех этих переформатирований назрел политический кризис. С глубоким пониманием, что так дальше жить нельзя, что нужно принять кардинально новый свод законов во благо сохранения и развития нашего государства, была принята новая Конституция, которая была поддержана многонациональным народом России, в том числе и якутянами; Конституция, которая более 26 лет имеет фундаментальное значение, не исчерпала свой потенциал. После ее принятия проведена очень большая работа по наведению порядка в законах, созданию единого правового пространства, которая стабилизировала ситуацию, люди поверили в силу закона. Как развивалась и менялась наша страна после – мы можем наблюдать только впоследствии, с высоты прошедших лет.

Наша страна прошла за это время колоссальный путь и приобрела огромный бесценный опыт. В отличие от 90-х мы обсуждаем вопросы роста доходов, развития глобальной экономики и наше место в ней, наше влияние на мироустройство. Надеюсь, никто из моих земляков не сомневается в том, что при этом наша Конституция является основополагающей.

Мир развивается стремительными темпами, и наш основной закон обязан адаптироваться под реалии времени, должен своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы. Предлагаемые Президентом страны и рабочей группой изменения достаточно бурно обсуждаются и понимаются людьми, потому они являются выстраданными временем и жизнью.

Как член Совета Федерации и бывший руководитель Якутии, выскажусь по поводу некоторых предлагаемых изменений, требующих определения моей позиции.

Мне особо импонирует изменение, существенно повышающее уровень ответственности и подотчетности членов Правительства Российской Федерации — введение дополнительных требований к лицам, занимающим государственные должности. Социальным же обязательствам приданы принципы обязательного конституционного исполнения. Значительная часть изменений направлена на укрепление национального суверенитета России, что при условиях обострения ситуации на мировой арене, является особой необходимостью. Например, решения международных органов не будут применяться на территории нашей страны, если ли эти решения будут идти наперекор интересам россиян и страны в целом. Внешняя политика нашей страны приобретает характер и силу, способные повлиять на мировые тенденции.

Есть также другие вопросы, волнующие якутян. Ещё весной во время своей работы в субъекте я провёл ряд встреч с населением, с политиками и изложил свое видение на определение государствообразующего народа. Русский народ, образовав государство, укрупнял Россию за счёт присоединения других территорий, которые становились полноправными членами общности народов и выбирали без принуждения язык общения и достижения согласия — русский язык. В признании данного исторического факта и заключается смысл этого изменения, что никоим образом не ставит задачу верховенства русского народа над другими народами России, а даёт ответ на вопрос — почему и на основании чего русский народ является государствообразующим? Далее утверждается право республик самим устанавливать у себя государственные языки субъектов. То есть слово «государствообразующий» не выходит за рамки пункта 1 статьи 68 Конституции, не имеет такой возможности. Название нашей республики происходит от названия нашего народа. Якутский народ у нас является регионообразующим, а якутский язык является, соответственно, языком общения коренных народов. Сохранение языка, культуры, традиций напрямую зависит от самого народа. Каждый народ — творец своего благополучия.

Активно обсуждается и тема предоставления права действующему Главе государства принимать участие в Президентских выборах после принятия поправки. Но некоторые политики, эксперты пытаются делать выводы, что реформа Конституции якобы связана только с «обнулением президентского срока». Я утверждаю, что это не так и вывод здесь совсем другой. У Президента страны, чтобы сохранить власть, есть немало других вполне легитимных вариантов, которые можно решить через Федеральное Собрание. Мы же помним, что была даже такая ситуация, когда Президенту России предложили продлить свои полномочия автоматически, но он им не воспользовался, а выразил готовность участвовать в конкурентных выборах, предоставив это решение воле россиян. Большинство поддерживают В. В. Путина, считая его национальным лидером, и я так считаю. Мы должны дать ему право принимать участие в конкурентных выборах, вопрос в другом – воспользуется он данным правом или нет. Сложная ситуация в глобальной экономике, непростая международная обстановка требует сохранения внутриполитической стабильности, что крайне важно для всех нас. Стране нужна уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня речь идёт об основном законе, который определяет постулаты жизни на многие годы. Реализуя данное нам конституционное право, 1 июля 2020 года мы обязаны сделать важнейший выбор как для себя, так и для страны.

Мои предложения исходят всегда из интересов моей родной республики, других интересов у меня просто нет и не было. И в царское время, и в то время, когда устанавливали автономию Якутии, когда принимались судьбоносные для нашей республики решения, славные сыны нашего народа руководствовались исключительно принципами единства и мира, видели будущее и надеялись на развитие Якутии только в составе великой державы — России и никак иначе. Сейчас мы осознаём, что необходимо серьезно и жизненно отнестись к принятию столь серьезного решения. Речь идёт о жизни в прошлом, об оценке сегодняшнего, о строительстве будущего.

Я надеюсь, что мои земляки поддержат мое мнение и примут верное решение, руководствуясь здравым смыслом.