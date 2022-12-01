Егор Борисов: Важно вести работу по защите языка, культуры и традиций народа саха

Егор Борисов поделился своим видением устойчивого развития Якутии.

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов в ходе VII всероссийской научно – практической конференции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика» поделился своим видением дальнейшего устойчивого развития Якутии. Он подчеркнул, что сегодняшние проблемы можно рассматривать через призму истории.

При этом он разъяснил, что такое «устойчивое развитие». По его мнению, это прежде всего развитие, связанное комплексом мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов. Такое возможно только при балансе экономического роста, социальной ответственности и благополучной экологической ситуации.

«Стабильность, сохранение темпов роста социально – экономического развития региона должно обеспечиваться на основе деятельности традиционных отраслей народного хозяйства. При этом я убеждён, что устойчивое развитие бизнеса увеличивает социальную, экономическую и экологическую ответственность компаний – от инвестиций в медицину и социальную сферу для улучшения качества жизни людей через разные программы. Еще одним условием нашего устойчивого развития является сохранение своей идентичности как народа. Как показывают исторические этапы развития человечества, глобальные процессы ассимилируют народы, если не принимать своевременные соответствующие меры. Поэтому важно вести работу по защите языка, культуры и традиций народа», — подчеркнул Егор Борисов.

Он отметил, что необходимо обращаться внимание на защиту от внешнего давления, на взаимоотношения между федеральным центром и республикой и кадровое обеспечение.

«С учётом всего этого нужно искать новые направления, связанные с интеллектуальным трудом, креативной экономикой, несырьевым сектором, новыми технологиями. То есть создавать благоприятные условия для развития, повышения уровня жизни населения за счет реализации на территории глобальных проектов и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности нашей республики. Ведь устойчивое развитие – это модель движения вперёд, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей, без лишения такой возможности будущих поколений», — заключил сенатор.