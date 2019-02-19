Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2019 года Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ Егор Борисов в январе текущего года вошел в ТОП-50 сенаторов РФ. Егор Афанасьевич занимает 45-ю строчку рейтинга. ТОП-50 сенаторов: Место в рейтинге Персона Регион МедиаИндекс 1 Матвиенко Валентина Ивановна Санкт-Петербург 75 032,5 2 Пушков Алексей Константинович Пермский край 37 274,1 3 Клинцевич Франц Адамович Смоленская область 26 866,0 4 Бокова Людмила Николаевна Саратовская область 26 572,5 5 Косачев Константин Иосифович Марий Эл 24 259,6 6 Клишас Андрей Александрович Красноярский край 21 864,2 7 Рязанский Валерий Владимирович Курская область 18 091,6 8 Джабаров Владимир Михайлович Еврейская АО 12 393,4 9 Цеков Сергей Павлович Крым 12 115,1 10 Гольдштейн Ростислав Эрнстович Еврейская АО 9 635,0 11 Морозов Олег Викторович Татарстан 7 595,0 12 Морозов Игорь Николаевич Рязанская область 6 921,0 13 Климов Андрей Аркадьевич Пермский край 5 189,0 14 Калашников Сергей Вячеславович Брянская область 5 088,1 15 Ковитиди Ольга Федоровна Крым 3 721,1 16 Турчак Андрей Анатольевич Псковская область 3 636,0 17 Гехт Ирина Альфредовна Челябинская область 2 959,0 18 Лукин Владимир Петрович Тверская область 2 206,0 19 Бондарев Виктор Николаевич Кировская область 2 081,0 20 Широков Анатолий Иванович Магаданская область 2 050,3 21 Карелова Галина Николаевна Воронежская область 1 933,1 22 Кутепов Андрей Викторович Санкт-Петербург 1 902,1 23 Тимофеева Ольга Леонидовна Севастополь 1 806,0 24 Чернецкий Аркадий Михайлович Свердловская область 1 618,0 25 Умаханов Ильяс Магомед-Саламович Дагестан 1 518,0 26 Кусайко Татьяна Алексеевна Мурманская область 1 410,5 27 Шатохин Дмитрий Александрович Республика Коми 1 409,0 28 Мизулина Елена Борисовна Омская область 1 338,0 29 Тимченко Вячеслав Степанович Кировская область 1 333,7 30 Бушмин Евгений Викторович Ростовская область 1 296,3 31 Лукин Сергей Николаевич Воронежская область 1 292,4 32 Афанасьева Елена Владимировна Оренбургская область 1 172,0 33 Мельниченко Олег Владимирович Пензенская область 1 160,3 34 Башкин Александр Давыдович Астраханская область 1 123,1 35 Александров Алексей Иванович Калужская область 1 063,0 36 Рукавишникова Ирина Валерьевна Ростовская область 1 014,9 37 Круглый Владимир Игоревич Орловская область 998,0 38 Талабаева Людмила Заумовна Приморский край 965,0 39 Кисляк Сергей Иванович Мордовия 941,0 40 Фомин Игорь Вадимович Ленинградская область 924,0 41 Королев Олег Петрович Липецкая область 877,0 42 Каграманян Игорь Николаевич Ярославская область 851,0 43 Рябухин Сергей Николаевич Ульяновская область 811,1 44 Гумерова Лилия Салаватовна Башкортостан 788,0 45 Борисов Егор Афанасьевич Республика Саха 774,2 46 Михайлов Александр Николаевич Курская область 746,0 47 Бибикова Елена Васильевна Псковская область 735,0 48 Федоров Николай Васильевич Чувашия 731,0 49 Нарусова Людмила Борисовна Республика Тыва 694,0 50 Рыжков Николай Иванович Белгородская область 670,1 «Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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