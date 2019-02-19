АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.20
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.02.2019, 21:55
Происшествия
Видео
В Якутии усилены меры предосторожности из-за колбасы с чумой
19.02.2019, 21:34
Политика
Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов
19.02.2019, 21:14
Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу
19.02.2019, 20:54
Экономика
Более 326 млн вложили в ТОР «Кангалассы»
19.02.2019, 20:35
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда: Мы не пара, мы брат и сестра
19.02.2019, 20:16
Экономика
Росатом и Якутия планируют размещение малых АЭС
19.02.2019, 19:59
Спорт
В копилке у якутских борцов 20 медалей первенства ДФО!
19.02.2019, 19:42
Культура & Образование
В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «В неведомых горах Якутии»
19.02.2019, 19:27
Общество
В Якутске стартует благотворительная акция «Вместе теплее»
19.02.2019, 19:14
Общество
Instagram
Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе
19.02.2019, 18:58
Экология
Коренным малочисленным народам оплатят нанесенный ущерб
19.02.2019, 18:43
Экономика
Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении
19.02.2019, 18:28
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
19.02.2019, 18:13
Судебная хроника
В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело
19.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20 февраля
19.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Фотофакт
Надвратная башня из латунных труб
19.02.2019, 17:40
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе
19.02.2019, 17:30
Якутск
В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)
19.02.2019, 17:23
Происшествия
Экстра
В Якутске горит двухэтажный дом
19.02.2019, 17:15
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава
19.02.2019, 17:00
Спорт
Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе
19.02.2019, 16:50
Спорт
Церемония открытия Кубка мира пройдет в национальном стиле
19.02.2019, 16:40
Происшествия
Экстра
В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси
19.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Видео
Уруй Айаал снял фильм о турке, свободно говорящем на якутском языке
19.02.2019, 16:15
Происшествия
В Якутии парень украл куртку покойного
19.02.2019, 16:00
Культура & Образование
Анонс
10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 
19.02.2019, 15:50
Общество
Минтруда о ложной информации распространяемой по WhatsApp
19.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян
19.02.2019, 15:25
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Звезда Голливуда Мадс Миккельсен восхищен мужеством Кэрэчээны Туприной
19.02.2019, 15:10
Якутия
Поддержи предложения по развитию Якутии
19.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
«Антирак: поддержка выживших» приглашает желающих на встречу
19.02.2019, 14:47
Происшествия
Подруга украла банковскую карту и обналичила ее
19.02.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль
19.02.2019, 14:15
Культура & Образование
В Якутии в восьмой раз пройдет Математический праздник 
19.02.2019, 14:00
Якутия
Жителей Павловска приглашают на акцию
19.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни
19.02.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии
19.02.2019, 12:58
Якутск
Объявление
Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов
19.02.2019, 12:48
Общество
Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов
19.02.2019, 12:36
Происшествия
Крупный пожар в Якутске
19.02.2019, 12:33
Спорт
Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира
19.02.2019, 12:16
Политика
Занятия школы политического образования. Вчера Амга, сегодня Майя
19.02.2019, 12:05
Якутия
Более 100 км трассы «Лена» отремонтируют
19.02.2019, 11:49
Культура & Образование
День стройотрядов. Равнение на труд-крут!
19.02.2019, 11:35
Происшествия
Жительница Якутска поблагодарила участкового, который вернул ей похищенное имущество
19.02.2019, 11:22
Красота & Здоровье
В Магане прошла Ярмарка здоровья
19.02.2019, 11:07
Спорт
Мощная команда борцов из Кубы приедет в Якутск
19.02.2019, 10:58
Культура & Образование
Молодежные НКО соберутся на фестивале «Импульс»
19.02.2019, 10:45
Общество
Муниципалы превысили полномочия
19.02.2019, 10:33
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 февраля
19.02.2019, 10:26
Происшествия
В Якутии во льдах застряли три грузовика: Произошел разлив нефтепродуктов
19.02.2019, 10:13
Судебная хроника
Наказан любитель пьяной езды
19.02.2019, 9:59
Происшествия
В Якутии растет женская преступность
19.02.2019, 9:47
Происшествия
Защити машину от угона!
19.02.2019, 9:32
Экономика
СК «Стерх»: И снова любой смартфон на ваш вкус!
19.02.2019, 9:13
Светская хроника
Эксклюзив
Стилист Александр Рогов: Уверен, что из Якутии увезу экзотические идеи
19.02.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Интервью
Как не потерять лицо после драки: интервью челюстно-лицевого хирурга
19.02.2019, 0:01
Гороскоп
Гороскоп на вторник, 19 февраля 2019
18.02.2019, 22:01
Светская хроника
Видео
Instagram
«Мисс бикини» Якутии любит заниматься на лестнице
18.02.2019, 21:51
Экономика
Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду
18.02.2019, 21:31
Культура & Образование
Подарок студентам якутского техникума к чемпионату WorldSkills 
18.02.2019, 21:10
Общество
Приставки для приема цифрового ТВ будут доступны
18.02.2019, 20:52
Общество
Усть-янцы задали волнующие вопросы Правительству
18.02.2019, 20:37
Спорт
Виктор Лебедев о Кубке мира в Якутске
18.02.2019, 20:15
Экономика
Жители Якутии лидеры в темпе увеличения просрочки по кредитам
18.02.2019, 19:59
Происшествия
В Якутске жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета
18.02.2019, 19:46
Общество
Прокуратура Якутии о нарушениях работодателей
18.02.2019, 19:30
Спорт
Фотофакт
У «Кубка чемпиона» по многоборью новый хозяин
18.02.2019, 19:14
Культура & Образование
«Сосновый бор» на Международной конференции народов Арктики
18.02.2019, 18:57
Происшествия
В Якутии произошло ДТП с разливом нефти
18.02.2019, 18:44
Красота & Здоровье
Видео
Десант Центра медицины катастроф отправился по районам Якутии
18.02.2019, 18:27
Официально
Изменение тарифов на услуги АО «Железные дороги Якутии»
Архив новостей
Политика
19 февраля 2019, 21:34
114

Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2019 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ Егор Борисов в январе текущего года вошел в ТОП-50 сенаторов РФ. Егор Афанасьевич занимает 45-ю строчку рейтинга.

ТОП-50 сенаторов:

Место в рейтинге Персона Регион МедиаИндекс
1 Матвиенко Валентина Ивановна Санкт-Петербург 75 032,5
2 Пушков Алексей Константинович Пермский край 37 274,1
3 Клинцевич Франц Адамович Смоленская область 26 866,0
4 Бокова Людмила Николаевна Саратовская область 26 572,5
5 Косачев Константин Иосифович Марий Эл 24 259,6
6 Клишас Андрей Александрович Красноярский край 21 864,2
7 Рязанский Валерий Владимирович Курская область 18 091,6
8 Джабаров Владимир Михайлович Еврейская АО 12 393,4
9 Цеков Сергей Павлович Крым 12 115,1
10 Гольдштейн Ростислав Эрнстович Еврейская АО 9 635,0
11 Морозов Олег Викторович Татарстан 7 595,0
12 Морозов Игорь Николаевич Рязанская область 6 921,0
13 Климов Андрей Аркадьевич Пермский край 5 189,0
14 Калашников Сергей Вячеславович Брянская область 5 088,1
15 Ковитиди Ольга Федоровна Крым 3 721,1
16 Турчак Андрей Анатольевич Псковская область 3 636,0
17 Гехт Ирина Альфредовна Челябинская область 2 959,0
18 Лукин Владимир Петрович Тверская область 2 206,0
19 Бондарев Виктор Николаевич Кировская область 2 081,0
20 Широков Анатолий Иванович Магаданская область 2 050,3
21 Карелова Галина Николаевна Воронежская область 1 933,1
22 Кутепов Андрей Викторович Санкт-Петербург 1 902,1
23 Тимофеева Ольга Леонидовна Севастополь 1 806,0
24 Чернецкий Аркадий Михайлович Свердловская область 1 618,0
25 Умаханов Ильяс Магомед-Саламович Дагестан 1 518,0
26 Кусайко Татьяна Алексеевна Мурманская область 1 410,5
27 Шатохин Дмитрий Александрович Республика Коми 1 409,0
28 Мизулина Елена Борисовна Омская область 1 338,0
29 Тимченко Вячеслав Степанович Кировская область 1 333,7
30 Бушмин Евгений Викторович Ростовская область 1 296,3
31 Лукин Сергей Николаевич Воронежская область 1 292,4
32 Афанасьева Елена Владимировна Оренбургская область 1 172,0
33 Мельниченко Олег Владимирович Пензенская область 1 160,3
34 Башкин Александр Давыдович Астраханская область 1 123,1
35 Александров Алексей Иванович Калужская область 1 063,0
36 Рукавишникова Ирина Валерьевна Ростовская область 1 014,9
37 Круглый Владимир Игоревич Орловская область 998,0
38 Талабаева Людмила Заумовна Приморский край 965,0
39 Кисляк Сергей Иванович Мордовия 941,0
40 Фомин Игорь Вадимович Ленинградская область 924,0
41 Королев Олег Петрович Липецкая область 877,0
42 Каграманян Игорь Николаевич Ярославская область 851,0
43 Рябухин Сергей Николаевич Ульяновская область 811,1
44 Гумерова Лилия Салаватовна Башкортостан 788,0
45 Борисов Егор Афанасьевич Республика Саха 774,2
46 Михайлов Александр Николаевич Курская область 746,0
47 Бибикова Елена Васильевна Псковская область 735,0
48 Федоров Николай Васильевич Чувашия 731,0
49 Нарусова Людмила Борисовна Республика Тыва 694,0
50 Рыжков Николай Иванович Белгородская область 670,1

 

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
19.02.2019

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Instagram
Общество
19.02.2019

Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе

Политика
19.02.2019

Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе

Эксклюзив
Культура & Образование
19.02.2019

В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава

Экстра
Происшествия
19.02.2019

В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси

Анонс
Культура & Образование
19.02.2019

10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 

Интервью
Красота & Здоровье
19.02.2019

Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян

Общество
19.02.2019

Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль