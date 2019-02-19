Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2019 года
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ Егор Борисов в январе текущего года вошел в ТОП-50 сенаторов РФ. Егор Афанасьевич занимает 45-ю строчку рейтинга.
ТОП-50 сенаторов:
|Место в рейтинге
|Персона
|Регион
|МедиаИндекс
|1
|Матвиенко Валентина Ивановна
|Санкт-Петербург
|75 032,5
|2
|Пушков Алексей Константинович
|Пермский край
|37 274,1
|3
|Клинцевич Франц Адамович
|Смоленская область
|26 866,0
|4
|Бокова Людмила Николаевна
|Саратовская область
|26 572,5
|5
|Косачев Константин Иосифович
|Марий Эл
|24 259,6
|6
|Клишас Андрей Александрович
|Красноярский край
|21 864,2
|7
|Рязанский Валерий Владимирович
|Курская область
|18 091,6
|8
|Джабаров Владимир Михайлович
|Еврейская АО
|12 393,4
|9
|Цеков Сергей Павлович
|Крым
|12 115,1
|10
|Гольдштейн Ростислав Эрнстович
|Еврейская АО
|9 635,0
|11
|Морозов Олег Викторович
|Татарстан
|7 595,0
|12
|Морозов Игорь Николаевич
|Рязанская область
|6 921,0
|13
|Климов Андрей Аркадьевич
|Пермский край
|5 189,0
|14
|Калашников Сергей Вячеславович
|Брянская область
|5 088,1
|15
|Ковитиди Ольга Федоровна
|Крым
|3 721,1
|16
|Турчак Андрей Анатольевич
|Псковская область
|3 636,0
|17
|Гехт Ирина Альфредовна
|Челябинская область
|2 959,0
|18
|Лукин Владимир Петрович
|Тверская область
|2 206,0
|19
|Бондарев Виктор Николаевич
|Кировская область
|2 081,0
|20
|Широков Анатолий Иванович
|Магаданская область
|2 050,3
|21
|Карелова Галина Николаевна
|Воронежская область
|1 933,1
|22
|Кутепов Андрей Викторович
|Санкт-Петербург
|1 902,1
|23
|Тимофеева Ольга Леонидовна
|Севастополь
|1 806,0
|24
|Чернецкий Аркадий Михайлович
|Свердловская область
|1 618,0
|25
|Умаханов Ильяс Магомед-Саламович
|Дагестан
|1 518,0
|26
|Кусайко Татьяна Алексеевна
|Мурманская область
|1 410,5
|27
|Шатохин Дмитрий Александрович
|Республика Коми
|1 409,0
|28
|Мизулина Елена Борисовна
|Омская область
|1 338,0
|29
|Тимченко Вячеслав Степанович
|Кировская область
|1 333,7
|30
|Бушмин Евгений Викторович
|Ростовская область
|1 296,3
|31
|Лукин Сергей Николаевич
|Воронежская область
|1 292,4
|32
|Афанасьева Елена Владимировна
|Оренбургская область
|1 172,0
|33
|Мельниченко Олег Владимирович
|Пензенская область
|1 160,3
|34
|Башкин Александр Давыдович
|Астраханская область
|1 123,1
|35
|Александров Алексей Иванович
|Калужская область
|1 063,0
|36
|Рукавишникова Ирина Валерьевна
|Ростовская область
|1 014,9
|37
|Круглый Владимир Игоревич
|Орловская область
|998,0
|38
|Талабаева Людмила Заумовна
|Приморский край
|965,0
|39
|Кисляк Сергей Иванович
|Мордовия
|941,0
|40
|Фомин Игорь Вадимович
|Ленинградская область
|924,0
|41
|Королев Олег Петрович
|Липецкая область
|877,0
|42
|Каграманян Игорь Николаевич
|Ярославская область
|851,0
|43
|Рябухин Сергей Николаевич
|Ульяновская область
|811,1
|44
|Гумерова Лилия Салаватовна
|Башкортостан
|788,0
|45
|Борисов Егор Афанасьевич
|Республика Саха
|774,2
|46
|Михайлов Александр Николаевич
|Курская область
|746,0
|47
|Бибикова Елена Васильевна
|Псковская область
|735,0
|48
|Федоров Николай Васильевич
|Чувашия
|731,0
|49
|Нарусова Людмила Борисовна
|Республика Тыва
|694,0
|50
|Рыжков Николай Иванович
|Белгородская область
|670,1
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE