Егор Борисов: У России есть моральное право принимать такие решения

Сенатор поддержал договор о ратификации договора о дружбе с ДНР и ЛНР

В ходе 518-е заседания Совета Федерации заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ Егор БОРИСОВ поддержал решение о ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

«Я представляю немногочисленный якутский народ, который в течение 4-х веков вместе с русским и другими народами развивается, живет единой судьбой в разных перипетиях исторического развития, чувствует постоянно заботу, уважительное отношение к себе и чувствует уверенность в своем будущем. Потому что в России равенство и свобода многонационального народа гарантирована, признаются общечеловеческие ценности. В связи с этим подчеркиваю, что у России есть моральное право принимать такие важные решения. Признавая суверенитет, правосубъектность и ратифицируя договора дружбы, Россия показывает своё величие, проявляет добрую волю. Несмотря на давление западных стран принимает на себя ответственность, берет под своё крыло, защиту и оказывает помощь народам республик, в составе которых есть и наши соотечественники. На такой шаг можно идти, руководствуясь только интересами людей, подвергаемых преследованию и геноциду. Такие добрые шаги должны только поддерживаться, а не отрицаться. Думаю, трезво думающие люди в мире поймут и поддержат усилия России по спасению миллионов жизней», — сказал Егор Борисов.

Решение о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками принято Советом Федерации единогласно.