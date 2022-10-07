Егор Борисов: Сбылась мечта многих поколений жителей Заречья

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов вместе с главой Якутии Айсеной Николаевым приняли участие в открытии автодороги «Колыма» с асфальтобетонным покрытием на участке от поселка Нижний Бестях до села Чурапча.

«Сбылась мечта многих поколений жителей Заречья. Теперь мои земляки до столицы Якутии будут добираться всего лишь за более чем два часа. Было время, когда это расстояние преодолевали за неделю, а то больше, особенно в дождливые годы», — прокомментировал он в своем телеграм канале @ea_borisov.

Он рассказал, как велось строительство трассы до села Чурапча и к 1990 году завершилась строительство с песчано-гравийным покрытием.

«В конце июля месяца 2012 года мы с министром транспорта РФ М.Ю Соколовым в г. Якутске провели двухдневное совещание по всем проблемам транспортного комплекса Якутии. Тогда я уговорил Максима Юрьевича проехать на машине с Нижнего Бестяха до Тюнгюлю по федеральной дороге. К себе в машину пригласили и начальника Управления дороги «Колыма» Виктора Игнатьева. Дорога, конечно, была разбита до нельзя. И катаясь по такой трясине, министр спрашивал? «Это чья дорога?», я отвечаю: «Ваша — федеральная». Соколов пытался оспаривать, что федеральная дорога не должна быть такой, конечно, Игнатьеву пришлось изрядно краснеть перед прямым начальником. Дальше уже вынуждены были пересесть на вертолет и показать федеральному руководителю Колымские прижимы на горном перевале. По результатам этой поездки министром транспорта России было принято ряд важных решений по увеличению финансирования строительства и реконструкции федеральных дорог в Якутии, изменены структуры управления ими и, конечно, кадровые решения. Через 2-3 года были ликвидированы знаменитые «черные» и «желтые» прижимы на перевалах, активизировалось строительство мостов и начато активное асфальтирование федеральных дорог «Вилюй», «Колыма», «Лена», а финансирование увеличилось в разы. В историю уходят те времена, которые были свидетельством сложных условий транспортировки грузов в наши сельские районы. Асфальт идет дальше на северо-восток. В село Ытык-Кель Таттинского района дойдет уже к 2025 году. Как говорят в народе: «Дорога есть — жизнь налаживается»», — написал Егор Борисов.