Егор Борисов: Россия в очередной раз берет на себя ответственность

После пресс-конференции с журналистами сенатор Егор БОРИСОВ поделился мыслями в своем телеграмм-канале.

Сегодня рад был встрече с журналистами якутских изданий. Еще раз удостоверился насколько активны и неравнодушны наши ребята, работающие в СМИ. Для них нет неудобных тем, круг заданных вопросов был весьма разнообразным: от продовольственной ситуации до собачьего вопроса. Разговор получился оживленным, интересным и острым. Те, кто не смог подойти, смотрели пресс-конференцию в прямом включении и тоже не остались равнодушными, материалы их уже появились в прессе.

Самое главное, что их интересовало, конечно, мое отношение к последним происходящим событиям, путям решения, тех сложностей с которыми мы все столкнулись. Еще раз повторю, глубинные причины возникновения сегодняшнего противостояния лежат не в идеологической или экономической плоскости, как было на предыдущих этапах истории, а в противоречиях цивилизации. Мы четко должны понимать, что Россия взяла на себя ответственность за решение этой задачи.

США и вкупе с Коллективным Западом в своей гегемонии пытаются навязать свои правила игры, забыв, что мир давно не является однополярным. Но человечество должно развиваться на принципах паритетности и справедливости в отношениях полярных точек. Об угрозах мировой войне, доносящихся из уст лидеров некоторых стран, не должно быть и речи. Все понимают, что ядерная война будет последней на земле.

Россия в очередной раз выполнит задачи, стоявшие перед нашей страной в 40-х годах минувшего столетия. Тогда мы помогли планете избавиться от нацистской идеологии. Это и есть денацификация.

Действия по демилитаризации Российская Федерация предпринимает для безопасности страны и своего населения, поскольку Украина – это наш ближайший сосед, который не должен быть угрозой. Таким образом жители ЛНР, ДНР и украинский народ освободятся от той нагрузки которую он сейчас испытывают

То, что связано с санкциями, они не связаны с той специальной операцией, которая сегодня проводится на Украине. Ограничения были всегда, и в советские годы, и в 90-ые годы. Где-то ощутимо, где-то незаметно. Наша страна преодолевала эти трудности. Сегодня тем более, когда идет речь об обострении отношений Запада и Российской Федерации эти санкции громко озвучены. В общей сложности это не повлияет на дальнейшее развитие нашей страны. Об этом можно открыто говорить и гарантировать. Да, действительно некоторые товары будут в дефиците, появятся вопросы, связанные с кредитованием банков, но они временные потому, что Россия в последние годы Россия глубоко интегрирована в международную экономику. Эти вопросы обсуждаются не только нами, но и лидерами тех стран, которые сами же пытаются насаждать санкции.