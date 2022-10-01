Егор Борисов: Речь президента России тронула до глубины души

Сенатор Совета Федерации РФ Егор Борисов сообщил в своем телеграм канале:

Сегодня в Георгиевском зале Кремля мы все стали свидетелями исторического события — в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область. Речь президента России Владимира Путина тронула до глубины души. В нем прозвучала глобальная мысль об единении, взаимовыручки и поддержки друг друга, народов и, главное, дана надежда на уверенное будущее нашей великой страны. Путин обосновал с учетом мировой истории и истории России принятые им решения. Россия прошла сложный путь и отстояла свою суверенность, а теперь пришло время защитить свои территории, традиционные ценности, историю культуру, нашу общность. Коллективный запад сегодня оставляет после себя гуманитарные катастрофы и прямая угроза остаётся. Все наши завоевания теперь мы должны защитить. В последние годы становлюсь участником и свидетелем исторических событий и данный момент воспринял с воодушевлением и в приподнятом настроении. Абсолютно согласен с Владимиром Владимировичем: «Сейчас идёт битва за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Нам нужна консолидация всего общества. Количество субъектов в России выросло до 89. Добро пожаловать домой!