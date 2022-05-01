Егор Борисов поздравляет с Первомаем

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов поздравил всех с Первомаем.

«Праздник Весны и Труда — это отличный повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо страны и Якутии. Восхищаюсь тем, как в непростой геополитической и экономической ситуации все сплотились вокруг нашего лидера Владимира Путина и каждый продолжает вносить свой вклад в благополучие страны. Дорогие друзья! Пусть исполнятся ваши надежды, а удача и счастье поселятся в каждой семье», — написал он в своем телеграм канале @ea_borisov.

Егор Борисов пожелал крепкого здоровья, достижения намеченных целей и успехов в работе на благо России и родной республики.