Егор Борисов поздравляет

Сенатор РФ Егор Борисов поздравил со 150-летним юбилеем Чурапчинской средней школы имени С. А. Новгородова.

Сенатор РФ, заместитель председателя Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисовколлектив, всех ветеранов педагогического труда, выпускников и учащихсяЧурапчинской средней школы имени С. А. Новгородова 150-летием со дня образования.

«Школа имеет славную историю, поддерживает и развивает лучшие традиции российского образования. Много сил и труда вложено в развитие и становление учебного учреждения, где учились первый якутский поэт, этнограф мыслитель, общественный политический деятель А.Е.Кулаковский-Ексекюлях, якутский политик и лингвист, создатель одного из исторических якутских алфавитов С.А.Новгородов, первый врач из народа саха П.Н. Сокольников и многие другие выдающиеся личности республики», — написал в своем телеграм канале @ea_borisov сенатор.

Егор Борисов закончил одну из старейших школ Якутии в 1971 году. Он подчеркнул, что всегда с огромной признательностью вспоминает своих школьных педагогов — первую учительницу Матрену Петровну Эверстову, классного руководителя Василия Семеновича Яковлева-Далана. «Они стали для меня примером патриотизма, преданности своему делу и самоотверженного труда. Слова великого Василия Яковлева-Далана стали для меня определяющими в жизни: «Если твои действия будут исходить из интересов людей, из интересов республики, то ты никогда не пропадешь»», — поделился Егор Афанасьевич.