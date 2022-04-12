12 апреля в Якутии отмечают 30-летие Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия). Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов от имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравил фермеров, работников агропромышленного комплекса и ветеранов сельскохозяйственной отрасли Якутии.

«В Якутии первопроходцами в создании крестьянских (фермерских) хозяйств стали Герой Труда России Михаил Готовцев, заслуженный фермер РФ Михаил Коколов, один из крепких хозяйственников Горного улуса, дояр-орденоносец, глава КФХ «Сир» Петр Данилов, заслуженный фермер РФ Данил Афанасьев из Таттинского улуса, Николай Кузьмин, глава КФХ «Чоноойу» из Амгинского улуса, Алексей Кузьмин из Намского улуса, Еримей Сергеев из Мегино-Кангаласского улуса и многие другие. Сегодня в Якутии функционирует более 3,2 тысячи фермерских хозяйств, из них более 1 тысячи членов входят в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия). За эти годы они заняли достойное место в рядах передовых предприятий в сфере агропромышленного комплекса, стали одной из прочных опор сельского хозяйства республики, динамичным сектором аграрного производства. Якутские фермеры делом доказывают высокую эффективность и жизнеспособность, общественную полезность и государственную значимость», — написал он в своем поздравлении.

Егор Борисов пожелал всем сохранить активную гражданскую позицию, развивать предприятия, продолжать успешно трудиться на благо республики и страны.

Отметим, что Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РС(Я) включает в себя 1100 крестьянских хозяйств, 2 родовые общины, 62 потребительских и 5 производственных кооперативов. В 18 улусах республики созданы новые филиалы Ассоциации.

Егор Борисов поздравил фермеров

12 апреля в Якутии отмечают 30-летие Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия). Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов от имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравил фермеров, работников агропромышленного комплекса и ветеранов сельскохозяйственной отрасли Якутии.

«В Якутии первопроходцами в создании крестьянских (фермерских) хозяйств стали Герой Труда России Михаил Готовцев, заслуженный фермер РФ Михаил Коколов, один из крепких хозяйственников Горного улуса, дояр-орденоносец, глава КФХ «Сир» Петр Данилов, заслуженный фермер РФ Данил Афанасьев из Таттинского улуса, Николай Кузьмин, глава КФХ «Чоноойу» из Амгинского улуса, Алексей Кузьмин из Намского улуса, Еримей Сергеев из Мегино-Кангаласского улуса и многие другие. Сегодня в Якутии функционирует более 3,2 тысячи фермерских хозяйств, из них более 1 тысячи членов входят в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия). За эти годы они заняли достойное место в рядах передовых предприятий в сфере агропромышленного комплекса, стали одной из прочных опор сельского хозяйства республики, динамичным сектором аграрного производства. Якутские фермеры делом доказывают высокую эффективность и жизнеспособность, общественную полезность и государственную значимость», — написал он в своем поздравлении.

Егор Борисов пожелал всем сохранить активную гражданскую позицию, развивать предприятия, продолжать успешно трудиться на благо республики и страны.

Отметим, что Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РС(Я) включает в себя 1100 крестьянских хозяйств, 2 родовые общины, 62 потребительских и 5 производственных кооперативов. В 18 улусах республики созданы новые филиалы Ассоциации.