Сенатор РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов поделился радостной новостью о создании на федеральном уровне Единого детского движения.

Сенатор не первый год занимается вопросом создания единой общественной детской организации. О детском движении он рассказал в 2013 году в своем Послании президента РС(Я) Государственному Собранию (Ил Тумэн), общественности и всем жителям Республики Саха (Якутия). С тех пор Якутия выступает в качестве одного из инициаторов создания движения и ее представители включены в состав рабочих групп.

«Главная идея была в объединении их в единое целое под названием «Детское движение Якутии». В первую очередь сформировали ресурсный центр, который призван создать единую площадку для общих действий и заниматься продвижением проектов. Примечательно, что такая идея реализуется в год 100-летия образования пионерской организации и в рамках Года культурного наследия народов России. Но важно и другое – реализация этой инициативы поможет сохранить наши славные традиции, которые передаются от поколения к поколению», — подчеркнул Егор Борисов.

80 руководителей ведущих детских общественных объединений из регионов страны и 20 ребят, победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», встретились на площадке мастерской управления «Сенеж». Такой представительный форум призван генерировать все идеи, а потом донести их единомышленникам. Инициативы и предложения выработаны на Курской стратегической сессии, которая прошла в декабре 2021 года в Курске во время финала Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».