Егор Борисов поделился мыслями о предстоящей реформе муниципальной власти

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов поделился своими мыслями о предстоящей реформе муниципальной власти в своем телеграм канале @ea_borisov:

Каждый раз, когда приезжаю на родную землю, встречаюсь с коллегами, специалистами, с земляками, с самым разным кругом людей именно в сельской местности. С какой целью? Без особых, четко поставленных целей, просто мне интересно, чем живёт народ, быть в курсе событий. Так было всегда – не в моих правилах вмешиваться, навязывать или поучать. В большинстве своём жители сами обращаются ко мне за советами, за разъяснениями по определенным вопросам или интересуются моей позицией по спорным темам, мнениям, предположениям. Какое-то время выпадал из информационного поля республики, но моя работа никогда не останавливалась. Являясь сенатором Российской Федерации, в эти годы взаимодействую с федеральными и республиканскими органами власти, работаю по федеральной повестке на уровне Совета Федераций по тем проблемам, которые напрямую затрагивают интересы Якутии, восточных и арктических регионов России.

На этих встречах селяне в последнее время часто поднимают волнующий вопрос — что будет при реформе муниципальных органов с наслегами? После принятия изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации в стране организовывается публичная власть. В январе 2022 года депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», то есть было принято принципиальное решение, что в Якутии будет осуществлен переход на одноуровневую муниципальную власть. Иными словами, она будет осуществляться в будущем на районном, улусном и городском окружном уровне.

В последние годы в республике, особенно в сельской местности, жители чувствовали и видели реальную работу муниципальной власти на наслежном уровне. За эти годы привыкли видеть власть рядом, могли говорить в её адрес прямо, выражать свою критику и предъявлять требования. Поэтому возникают резонные вопросы: Как дальше быть? Как жить без привычной системы?

Думаю, беспокоиться или искать какие-то подвохи не стоит, драматизировать или политизировать ситуацию тоже не нужно. Действительно, есть определенные вопросы, но для населения важно, чтобы рядом была власть, которая прислушивалась бы к их чаяниям, решала проблемы согласно своим полномочиям, помогала людям.

Думаю, события будут развиваться таким образом, что будут приняты соответствующие решения по полномочиям одноуровневой муниципальной власти – муниципального округа, причём полномочий станет намного больше, чем было до сего дня. При этом данные полномочия будут гарантированы обязательным финансовым обеспечением и самое главное – передача государственных полномочий должна осуществляться с обязательным финансовым обеспечением.

Принципы прямой демократии, то есть муниципальные выборы, местные референдумы, опросы граждан, публичные слушания сохраняются. Главы муниципальных округов продолжат нести ответственность перед руководителем республики. Это самые главные моменты.

А как будет в наслегах? Важно, что административно-территориальные образования не меняются при действующих границах, то есть наслега сохраняются. В таких условиях будет обеспечено представительство муниципального округа в каждом наслеге. С учетом всего этого мы должны иметь ввиду и тот факт, что местное самоуправление – это форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов местного значения. В Якутии за последнее десятилетие общественное движение граждан достигло очень хороших результатов: некоммерческие организации участвуют в решении многих и многих проблем по разным направлениям, реализуя различные локальные и общественно значимые проекты.

В области самоуправления в сельской местности своё достойное место нашло территориальное общественное самоуправление – Туолбэ. Это традиционная форма самоорганизации граждан на части территории сельского наслега. Деятельностью Туолбэ охвачена практически вся сельская территория республики. Свою деятельность осуществляют в большинстве случаев без какой-либо регистрации, но проводят масштабную локальную работу. Такой ценный и важный опыт республики необходим в новых условиях.

Считаю, что для дальнейшего стимулирования социально-экономической активности и занятости сельского населения, для объединения людей в защите интересов каждого наслега, для общественного контроля и обсуждения перспективных вопросов развития наслега, в рамках действующего закона в каждом наслеге было бы целесообразно учредить территориальное общественное самоуправление (ТОС) наслежного уровня со своим уставом. Такой подход дал бы возможность, во-первых, сохранить понятие «наслег» в полноценном смысле, во-вторых позволило бы привлечь граждан к решению локальных проблем наслега, в- третьих способствовало бы укреплению доверия друг к другу, в том числе и к реформируемой муниципальной власти. На всей территории Якутии должна появиться настоящая общественная власть на уровне наслегов.

В результате реформирования муниципальной власти на поселенческом (наслежном) уровне «высвободятся» многие кадры. Среди них есть опытные и эффективно работающие молодые люди. К ним нужно относится бережно, опыт их работы непосредственно с людьми бесценен. Такие кадры должны найти применение в дальнейшем в интересах своих же наслегов, своих районов и родной республики.