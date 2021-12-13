Егор Борисов о выборах в Чурапчинском улусе

Вчера, 12 декабря, в Чурапчинском улусе прошли досрочные выборы главы. Голосование проходило на 29 участках, в улусе зарегистрировано более 15 тыс. избирателей. По итогам на выборах победил кандидат-единоросс Степан САРГЫДАЕВ.

По поводу выборов в Чурапчинском улусе и настроений земляков выразил свое мнение в Тelegram-канале сенатор Российской Федерации от Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ:

«Мои земляки в очередной раз показали свою способность объединится несмотря ни на что. Всегда уважаю их мнение. Даже в советское время в 1947 и 1965 годах, когда навязывались руководители партийным центром республики, они оставались верны своим принципам, делали выбор с учетом интересов улуса и его развития. Всегда отдавали голоса проверенным, ответственным землякам. И в этот раз тоже не изменили себе и сделали правильный выбор. Считаю, что не стоит путать настроения людей с сентябрьскими выборами. Тогда люди не поддержали коммунистов, а отреагировали на решение суда по снятию с должности бывшего главы Ноговицына с должности накануне выборов в ГосДуму. Эмоции преобладали, они воспользовались своим правом и таким образом дали реакцию.

Степан Саргыдаев понимает какая ответственность на него возложена жителями. Думаю, раскачиваться времени нет, засучив рукава должен приступить к решению проблем улуса. Не сомневался в победе.

Поздравляю! Желаю успехов и плодотворной работы на благо Чурапчинского улуса!»