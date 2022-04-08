Егор Борисов о научном труде «История Якутии»

Восемь лет большая команда работала над составлением и изданием трехтомника «История Якутии». На сегодняшний день все научные, экспедиционные, организационные, экспертные и издательские работы завершены в полном объеме — труд получился солидный.

Рад, что трехтомник увидел свет накануне двух очень важных исторических юбилейных событий – 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летия образования Якутской АССР — обретения государственности в составе РСФСР, имеющее огромное историческое значение для народов, населяющих огромную территорию на севере-востоке Азии.

Когда зародилась идея создания такого концептуального труда, то главной целью я ставил раскрытие объективного исторического прошлого. При этом исходил вот из чего. Развитие современной Якутии полностью связано с развитием страны – ведь каждый исторический этап развития отражался на республике, на жизни людей, проживающих в ней. Каждый человек, семья и, в целом, народ хочет видеть своё будущее счастливым и процветающим. То будущее, которое создается из настоящего, опираясь на разумное использование накопленного потенциала прошлого. Именно история содержит важные составляющие для нашего настоящего, на основе которых можно и нужно строить лучшее будущее. Но, к сожалению, наше прошлое порой подвержено искажённым, недостоверным оценкам в силу эмоций, политической конъюнктуры и отсутствия соответствующего фактического исторического подхода. Например, сегодня на международном уровне наблюдается попытка со стороны коллективного запада пересмотра роли СССР в победе над фашисткой Германией. Так же и в нашей стране в угоду определенным идеологическим догмам в своё время было вычеркнуто множество значимых фактов и даже личностей, имевших влияние на историческое развитие России. Это в основном касается событий, происходящих на стыке переломных моментов изменения существующих строев, политических систем.

Созданная веками царская Россия сформировала имеющуюся целостную основу нынешнего государства. Советская Россия с более, чем 80-летней историей, успешно и интенсивно развивалась – начав от «сохи» завершила свою эпоху «ядерной державой». Россия современная – страна, переходящая от социалистического уклада жизни к рыночным отношениям, находящаяся в поисках своего места в мировой политике и экономике.

Наблюдаются попытки пренебрежения политиками, экономистами, историками и даже некоторыми руководителями с определёнными достижениями в прошлом для выделения собственной исключительности, чрезмерного подчеркивания значимости проводимой ими политики. Так было с В. И. Лениным по отношению к Романовым – монаршей семье Российской империи, так было и с Н. С. Хрущевым по отношению к И. В. Сталину, так было и по отношению к тому же Никите Сергеевичу со стороны Л. И. Брежнева, так было и с Б. Н. Ельциным по отношению ко всему советскому прошлому. Они были историческими личностями, которые несли колоссальную ответственность за страну, за её развитие и представляли целую эпоху развития. По прошествии достаточно долгого времени можно оценивать эти периоды с высоты объективности в стратегическом плане в историческом ракурсе, разобраться где «хорошо», а где «плохо», чему могут способствовать многие архивные документы, статистические данные, отказ от идеологических догм и многое другое.

Вызовы сегодняшнего дня требуют поиска новых подходов к решению социально-экономических проблем, в связи с чем возникает необходимость определения чётких целей и правильного обоснования задач, безусловно их эффективного решения тоже. В последние годы пандемия COVID-19 во всем мире, переход к цифровым технологиям буквально во всех сферах нашей жизни, принятые концепции развития на основе глобальных процессов претерпевают коренные изменения, усиливают концептуальную перестройку всей основы жизнедеятельности человека, тем более ситуация изменилась и в геополитическом плане – мироустройство приобрело многополярную основу, что вынуждает нас объективно и непредвзято проанализировать опыт предыдущих поколений. Этот глубокий анализ и является по сути нашим долгом – долгом потомков: мы должны извлечь уроки, выбрать всё лучшее, что может стать основой для прогресса в целом.

История Якутии не является исключением. Ведь нам нужно было изложить максимально реально, восстановить из множества документов историю нашего собственного региона. Все это учитывалось при разработке фундаментального научного труда «История Якутии».

За последние шестьдесят с лишним лет наши современники изучали историю республики на основе аналогичного труда, изданного в середине 50-х годов ХХ века. Это издание – большой труд учёных-историков не выдерживает сегодня никакой критики в связи с чрезмерной идеологической нагрузкой. Материалы данной книги не дают современной молодёжи ответы на многие «Почему?».

Все это что стало причиной принятия мной в своё время решения о разработке фундаментального труда «История Якутии». При создании трехтомника мной были поставлены задачи исключить из всех выводов и заключений любые идеологические догмы и оценить события объективно, как требует историческая наука. Также попросил обратить внимание на все исторические исследования с участием отечественных и иностранных исследователей, проведенные в разное время, включая дореволюционные, по возможности использовать архивные документы, экспонаты ведущих научных учреждений, музеев не только в нашей стране, но и за рубежом, призвал обратить внимание на разные гипотезы древней культуры народов и провести археологические раскопки, обосновать новые открытия. Необходимо было научно объяснить границы территории проживания и хозяйственной деятельности якутов, а также других коренных народностей нашей республики, и в заключении дать объективную оценку переходных этапов в жизни страны и республики в современной истории.

Для достижения всех поставленных целей работала редакционная комиссия, были созданы творческие группы ведущих ученых, которые были в свою очередь закреплены за главами будущего многотомника, в соответствии с утвержденной структурой. Со стороны правительства Якутии были созданы все условия по финансированию затрат, связанных с командировками, исследованиями, в том числе и за рубежом, взаимодействием с ведущими научными школами страны.

Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить научного руководителя академического труда, доктора исторических наук, профессора Анатолия Алексеева, большой коллектив ведущих ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и СВФУ имени М. К. Аммосова, научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и поздравить всех, кто активно и добросовестно участвовал в подготовке этой фундаментальной работы. Отрадно, что мы будем иметь для будущих поколений объективные фундаментальные ответы на многие вопросы – этот момент чрезвычайно важен сегодня.