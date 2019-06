Егор Борисов о любви

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Поздравляю вас с самым главным, самым долгожданным праздником якутского лета – Ысыахом! Нам есть, чем гордиться. Благодаря Ысыаху и Олонхо мы сумели сохранить свою самобытность. Более того, Ысыах стал нашим брендом, инструментом развития въездного туризма и распространения нашей культуры по планете. Благодаря многим талантам, таким как Иннокентий Тарбахов, Августина Филиппова или Мандар Уус о нашей якутской кухне, уникальной одежде, народных промыслах, кинематографе и многом другом знают далеко за пределами республики и страны. Во всем мире уже признают наш осуохай, тойук, игру на якутском хомусе. Наша борьба хапсагай официально признана Международной федерацией объединённых стилей борьбы (FILA), а в Международную федерацию мас-реслинга (мас тардыhыы) входят спортсмены более 30 стран мира. А все потому, что наш Ысыах – это мощный, поистине всенародный стимул всегда помнить о своих корнях, сохранять и развивать нашу культуру и древние традиции, знакомить с ними весь остальной мир. Не случайно в последние десятилетия все больше людей приходят на Ысыах одетыми в национальном стиле, в одежде и украшениях, которые любили носить в праздники наши предки. И такие красивые наряды своих народов одевают представители буквально всех национальностей, а в результате Ысыах становится праздником единения всех якутян. Праздником дружбы и согласия всех жителей нашей республики. К Ысыаху лично у меня двойное чувство. С одной стороны, это вошедший в мою плоть и кровь самый любимый праздник детства. А с другой стороны, я понимаю, что Ысыах – это очень важный инструмент сохранения национальной идентичности народа в условиях стремительной глобализации. Именно поэтому я стараюсь попасть на разные Ысыахи. Недавно был на праздниках Минсельхоза и родного Чурапчинского улуса. А сегодня еду на Ысыах Томторского наслега Мегино-Кангаласского улуса. Думаю, эти мои чувства к нашему главному летнему празднику разделяют многие якутяне. Мы все любим наш Ысыах. Потому что это праздник солнца, дружбы и взаимной человеческой сердечности. С праздником вас, дорогие друзья! С Ысыахом!