Егор Борисов о любви

Сенатор Егор Борисов поздравил в соцсетях с Ысыахом:

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с самым главным, самым долгожданным праздником якутского лета – Ысыахом!

Нам есть, чем гордиться. Благодаря Ысыаху и Олонхо мы сумели сохранить свою самобытность. Более того, Ысыах стал нашим брендом, инструментом развития въездного туризма и распространения нашей культуры по планете.

Благодаря многим талантам, таким как Иннокентий Тарбахов, Августина Филиппова или Мандар Уус о нашей якутской кухне, уникальной одежде, народных промыслах, кинематографе и многом другом знают далеко за пределами республики и страны.

Во всем мире уже признают наш осуохай, тойук, игру на якутском хомусе. Наша борьба хапсагай официально признана Международной федерацией объединённых стилей борьбы (FILA), а в Международную федерацию мас-реслинга (мас тардыhыы) входят спортсмены более 30 стран мира.

А все потому, что наш Ысыах – это мощный, поистине всенародный стимул всегда помнить о своих корнях, сохранять и развивать нашу культуру и древние традиции, знакомить с ними весь остальной мир.

Не случайно в последние десятилетия все больше людей приходят на Ысыах одетыми в национальном стиле, в одежде и украшениях, которые любили носить в праздники наши предки.

И такие красивые наряды своих народов одевают представители буквально всех национальностей, а в результате Ысыах становится праздником единения всех якутян. Праздником дружбы и согласия всех жителей нашей республики.

К Ысыаху лично у меня двойное чувство. С одной стороны, это вошедший в мою плоть и кровь самый любимый праздник детства.

А с другой стороны, я понимаю, что Ысыах – это очень важный инструмент сохранения национальной идентичности народа в условиях стремительной глобализации.

Именно поэтому я стараюсь попасть на разные Ысыахи. Недавно был на праздниках Минсельхоза и родного Чурапчинского улуса. А сегодня еду на Ысыах Томторского наслега Мегино-Кангаласского улуса.

Думаю, эти мои чувства к нашему главному летнему празднику разделяют многие якутяне. Мы все любим наш Ысыах. Потому что это праздник солнца, дружбы и взаимной человеческой сердечности.

С праздником вас, дорогие друзья! С Ысыахом!