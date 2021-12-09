Егор Борисов наградил юных героев Якутии

9 декабря, в День Героев Отечества в России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации Егор БОРИСОВ вручил Памятную медаль Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» Андрияну ЗАХАРОВУ из Мегино-Кангаласского улуса, Михаилу ТЕРЕНТЬЕВУ и Ярославу ЯКОВЛЕВУ из Горного улуса, а также Благодарственные письма Сенатора Российской Федерации учащимся школы № 23 из города Якутска Андрею ПАРОТЬКИНУ, Юрию РАИМБАЕВУ и Данилу ЗАХАРОВУ.

«По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Якутии в торжественной обстановке мы награждаем и чествуем детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Несмотря на свой юный возраст наши земляки совершили серьезные и взрослые поступки по спасению человеческих жизней. Эти простые школьники не только вытаскивали людей из холодной воды, горящих зданий, участвовали в спасении от лесных пожаров населенных пунктов, но и стали для всех примером ответственности и неравнодушия к чужой беде. За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность, они представлены к высокой награде Федерального Собрания Российской Федерации. Очень горжусь вами», — сказал сенатор Российской Федерации Егор Борисов и поблагодарил ребят.

Напомним, что Андриян Захаров спас тонущую девочку, Михаил Терентьев и Ярослав Яковлев принимали участие в борьбе с огненной стихией у села Бяс-Кюель, Андрей Паротькин, Юрий Раимбаев и Данил Захаров спасли тонущих детей.

Также благодарственными письмами и подарками главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) награждены учащиеся МБОУ «Харанская ССОШ им. И.Г. Игнатьева» МР «Мегино-Кангаласский улус» Степан АНДРЕЕВ, Игорь ГАВРИЛЬЕВ, Игорь НЕУСТРОЕВ, Эрсан НИКИФОРОВ, Айыына ЦЫПАНДИНА, которые помогали жильцам горящего дома в селе Петровка Мегино-Кангаласского улуса. Награду за мужественный поступок получил ученик 6 класса Маарской средней общеобразовательной школы Алексей Охлопков.

Мероприятие прошло в преддверии Дня спасателя России и посвящено восьмому Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети — герои». Отметим, что совместный Всероссийский гражданско–патриотический проект реализуется с 2014 года. Главными участниками акции являются мальчики и девочки в возрасте до 16 лет, совершившие героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям.

В церемонии награждения участвовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный.