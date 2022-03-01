01.03.2022
16:30
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Экономика

Из-за непродуманных решений Минсельхоза выросли цены на сливочное масло — Борисов

По мнению сенатора Егора Борисова, резкий рост цен на местное сливочное масло до 1000 рублей за килограмм был вызван не повышением себестоимости, а непродуманными решениями Минсельхоза Якутии. Из-за чего возник дефицит местных продуктов.

— Я уже высказался по этому поводу министру сельского хозяйства при встрече», — сказал Егор Борисов. Надо отметить сенатор прекрасно знает всю систему сельскохозяйственного комплекса Якутии — он был и министром сельского хозяйства , и премьером, и главой республики.

По его словам, из-за изменений в механизме поддержки маточного поголовья, резко сократились объемы заготовки молока. Людям стало невыгодно сдавать по низким ценам молоко на переработку. Грозит это серьезными последствиями – сокращением поголовья скота в частных подворьях, закрытием производств по переработке молочной продукции.

— В Чурапчинском улусе уже закрыли цех из-за нехватки сырья, а ведь его заново будет запустить сложно. Республиканское руководство должно задуматься – это тема очень волнует большинство селян.

Фото: скриншот Sakhamedia.ru
Источник: Татьяна БУРЦЕВА, Сетевое издание SakhaLife.
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