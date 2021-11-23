23.11.2021
16:51
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Некролог

Его жизнь была, как единый порыв…

«Это был единый порыв — вперёд, к Витиму, к стыковке!  Перед нами работали наши товарищи — взрывники, бульдозеристы, экскаваторщики, водители. Шла отсыпка земполотна. Мы — монтёры пути, не могли позволить себе подвести их…» Так в интервью после установления мирового рекорда по укладке железнодорожного полотна – 5400 метров за сутки —  сказал легендарный БАМовец, Герой Социалистического Труда Александр Васильевич Бондарь.  Этот его рекорд до сих пор остается непревзойденным.

Неиссякаемая энергия в нем кипела всегда, с тех далеких семидесятых годов прошлого столетия, когда его комсомольская бригада строителей Байкало-Амурской магистрали прогремела на всю страну после  «золотой» стыковки   БАМа в Читинской области.  Целых 10 лет бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского шли навстречу друг другу,  и в сентябре 1984 года они встретились, открыв сквозное движение поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.

Слава не вскружила голову Бондарю. После БАМа он продолжал идти вперед, сквозь туманы меняющихся формаций, сквозь бюрократические барьеры чиновников, сквозь безденежье и  лихолетье  90-х. Он продолжал строить — строить дорогу своей мечты, по которой сегодня идут поезда до Бестяха, которая обязательно дойдет до Магадана, и когда-нибудь соединит континенты. До последнего вздоха он верил в мечту и в доброту людей, которых на его жизненном пути было немало! 

Александр Васильевич Бондарь ушел навсегда, ушел в вечность, оставив потомкам свой опыт, энергию и непоколебимую веру в то, что мечты сбываются. Он знал, что там, за туманами  и непроходимой тайгой, нас ждет пока еще неизвестное, но такое манящее Будущее. Главное —  чтобы был пламенный задор и тогда всё получится. Теперь наша задача, проложить дороги дальше и опоясать ими материки под девизом Бондаря – «Вперед к будущему, к стыковке!».

Он останется в нашей памяти опытным наставником и большим профессионалом, а в сердцах — жизнерадостным и улыбчивым бородачом! Выражаем глубокие соболезнования родным и близки Александра Васильевича.

Источник: Коллектив АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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