Его жизнь была, как единый порыв…

«Это был единый порыв — вперёд, к Витиму, к стыковке! Перед нами работали наши товарищи — взрывники, бульдозеристы, экскаваторщики, водители. Шла отсыпка земполотна. Мы — монтёры пути, не могли позволить себе подвести их…» Так в интервью после установления мирового рекорда по укладке железнодорожного полотна – 5400 метров за сутки — сказал легендарный БАМовец, Герой Социалистического Труда Александр Васильевич Бондарь. Этот его рекорд до сих пор остается непревзойденным.

Неиссякаемая энергия в нем кипела всегда, с тех далеких семидесятых годов прошлого столетия, когда его комсомольская бригада строителей Байкало-Амурской магистрали прогремела на всю страну после «золотой» стыковки БАМа в Читинской области. Целых 10 лет бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского шли навстречу друг другу, и в сентябре 1984 года они встретились, открыв сквозное движение поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.

Слава не вскружила голову Бондарю. После БАМа он продолжал идти вперед, сквозь туманы меняющихся формаций, сквозь бюрократические барьеры чиновников, сквозь безденежье и лихолетье 90-х. Он продолжал строить — строить дорогу своей мечты, по которой сегодня идут поезда до Бестяха, которая обязательно дойдет до Магадана, и когда-нибудь соединит континенты. До последнего вздоха он верил в мечту и в доброту людей, которых на его жизненном пути было немало!

Александр Васильевич Бондарь ушел навсегда, ушел в вечность, оставив потомкам свой опыт, энергию и непоколебимую веру в то, что мечты сбываются. Он знал, что там, за туманами и непроходимой тайгой, нас ждет пока еще неизвестное, но такое манящее Будущее. Главное — чтобы был пламенный задор и тогда всё получится. Теперь наша задача, проложить дороги дальше и опоясать ими материки под девизом Бондаря – «Вперед к будущему, к стыковке!».

Он останется в нашей памяти опытным наставником и большим профессионалом, а в сердцах — жизнерадостным и улыбчивым бородачом! Выражаем глубокие соболезнования родным и близки Александра Васильевича.