ЕГЭ: В Якутии наградят 100-бальников и их педагогов

Сегодня, 19 июля, Айсен Николаев в режиме видео-конференц-связи встретился с выпускниками школ, сдавшими Единый государственный экзамен на 100 баллов.

«100 баллов на ЕГЭ – это высочайший результат одиннадцати школьных лет. Успех не пришел к вам просто, а достигнут ценой вашего большого труда и целеустремленности!», — отметил глава Якутии, обращаясь к выпускникам.

Айсен Николаев выразил благодарность учителям и родителям, воспитавшим в детях стремление к знаниям и достижению поставленных целей.

В этом году в Якутии школу закончили 8 284 выпускников, из них 5 950 выпускников сдавали ЕГЭ.

«Замечательно, что в республике повысился средний балл ЕГЭ по ряду предметов, стало больше ребят, получивших выше 80 баллов по русскому языку, литературе, математике профильного уровня, обществознанию, химии, английскому языку», — сказал Ил Дархан.

В этом году по республике 30 стобалльных результатов ЕГЭ. В их числе – рекорд Ангелины Шавейко, выпускницы гимназии № 1 им. С.С. Каримовой города Нерюнгри, которая на сто баллов сдала два предмета — химию и биологию. Также Ангелина стала первой выпускницей в истории республики, получившей 100 баллов по биологии.

13 выпускников сдали на сто баллов литературу. Это максимальный результат по количеству стобалльников на один предмет. Среди лучших по литературе – 5 выпускников сельских школ: Хаптагайской средней школы им. К. Алексеева и Майинской СОШ им. Ф.Г. Охлопкова Мегино-Кангаласского улуса, Сунтарского политехнического лицея-интерната, Бердигестяхской, улусной гимназии, Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова.

«Среди стобалльников по русскому языку каждый год есть выпускники школ с родным якутским языком обучения. Это еще раз доказывает, что знание родного языка закладывает фундамент высокого качества результатов по русскому языку», — отметил Айсен Сергеевич.

Впервые в этом году экзамен по информатике и инфокоммуникационным технологиям проводился в новой компьютерной форме. Максимальные 100 баллов по информатике получили 4 выпускника школ республики.

Свой статус одной из лучших школ Дальневосточного федерального округа подтвердил Республиканский лицей-интернат. Из 140 выпускников лицея 8 выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ.

Высокий уровень подтвердили Якутский городской лицей, выпустивший 3 стобалльников, средняя школа № 24 города Мирного, где 100 баллов получили 2 выпускницы.

Айсен Николаев особо отметил высочайший уровень качества преподавания учителей, чьи ученики ежегодно получают высший балл ЕГЭ. Не первый год максимальные результаты показывают выпускники педагогов Республиканского лицея-интерната Зои Петровны Холмогоровой, Марии Ивановны Уваровской, Виктора Филипповича Потапова.

Глава Якутии сообщил, что принято решение о награждении единовременной премией Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) выпускников, получивших 100-баллов Единого государственного экзамена, в сумме 15 тысяч рублей. Премией в сумме 20 тысяч рублей награждаются педагоги, воспитавшие стобалльников.

С ответным словом выступили Елена Тимофеева, выпускница СОШ № 5 г. Якутска, Валерия Федорова, выпускница Бердигестяхской улусной гимназии Горного улуса, Луиза Бариева, выпускница Университетского лицея Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Максим Лаптев, выпускник Физико-технического лицея города Якутска.

Выпускники рассказали о том, как готовились к сдаче экзаменов, отметили большую помощь и поддержку со стороны учителей и родных.

От имени учителей выступила Мария Ивановна Уваровская, учитель информатики Республиканского лицея-интерната, которая в этом году подготовила трех стобалльников по информатике и инфокоммуникационным технологиям. Она отметила, что с каждым годом растет интерес со стороны юного поколения якутян к программированию, растет число выпускников, которые сдают ЕГЭ по информатике.

Учительница подчеркнула, что для достижения высоких результатов важно поддерживать постоянную обратную связь с учениками, подходить к подготовке системно, повышать уровень педагогического мастерства.