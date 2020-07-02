ЕГЭ пройдут под видеонаблюдением и с подавлением сигналов сотовых

2 июня на совместном заседании городского оперативного штаба и комиссии по предупреждениюи ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Якутска начальник Управления образования Окружной администрации Алексей Семенов проинформировал о ходе подготовки к проведению единого государственного экзамена в городском округе «город Якутск».

Завтра, 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в 9 школах Якутска – СОШ № 2, № 3, № 7, № 24, № 26, № 27, № 33, Якутской городской национальной гимназии и Саха Политехническом лицее.

26 июня и 29 июня в школах состоялись пробные экзамены без учащихся. В городском округе организованы 18 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных школ, подготовлена 241 аудитория. 1913 выпускников школ городского округа будут сдавать экзамены для поступления в ВУЗы.

Все 18 пунктов города Якутска готовы к проведению единого государственного экзамена. Директора образовательных организаций, руководители ППЭ подготовили безопасные условия для проведения экзаменов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: нанесены разметки с соблюдением социальной дистанции, отработана организация входа в ППЭ с применением бесконтактного термометра и проверки документов. В аудиториях и помещениях пунктов установлены приборы для обеззараживания воздуха, дозаторы с антисептическими средствами. В коридорах ППЭ установлены кулеры, имеются в достаточном количестве одноразовые стаканчики.

Кроме того, согласно Порядку проведения Государственной итоговой аттестации все ППЭ оборудованы системой видеонаблюдения и средствами подавления сигналов сотовой связи. Входы оснащены досмотровыми металлоискателями.

Во время проведения пробных экзаменов без участия выпускников отработаны действия технических работников и организаторов в аудиториях пунктов проведения экзаменов по печати полного комплекта экзаменационных материалов. Проведены проверки технической готовности аудиторий и штабов ППЭ. Апробирована вся техника, кроме того, решается вопрос приобретения зеркальной пленки, чтобы закрыть окна и оптимизировать температурный режим в аудиториях.

Сегодня до конца дня МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» продезинфицирует 13 пунктов проведения единого государственного экзамена, сообщил начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов.