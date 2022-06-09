ЕГЭ отменят? Сделают его добровольным?

Сегодня на всех уровнях решается судьба ЕГЭ, сообщает тгк БОРБУЕВ

Съезд Российского союза ректоров вузов от 6 июня 2022 г. предлагает: с 2023 года сделать ЕГЭ добровольным. ЕГЭ выводится из системы школьного образования.

Первым шагом к полной отмене ЕГЭ станет добровольность экзамена. После официального заявления о грядущей отмене ЕГЭ, представитель профильного комитета Госдумы по просвещению рассказал о первом этапе отмены ЕГЭ – введения добровольности Единого государственного экзамена и выдаче аттестата о среднем образовании независимо от него. Предполагается, что данные изменения могут вступить в силу уже с начала нового учебного года.

Государственная Дума РФ всерьез взялась за активное реформирование нашего образования. На фоне исключения России и Белоруссии из Болонского процесса, о котором стало известно 6 июня, перед законодателями поставлена задача за оставшиеся три летних месяца подготовить пакет документов для внесения изменений в образовательную систему России. Сюда относится не только переход с бакалавриата на пятилетний специалитет, но и поэтапный отказ от системы ЕГЭ.

Первый шаг к отмене ЕГЭ – принцип добровольности экзамена.

Выбор такого решения достаточно радикален, однако он позволит не ущемить интересы тех детей, которые готовились именно к ЕГЭ, и в то же время двигаться в направлении перехода от ЕГЭ к другим формам поступления в вузы. До сегодняшнего времени не только само ЕГЭ, но и его обязательность вызывала много споров. Даже те школьники, которые не собирались поступать в вузы, были обязаны сдавать этот экзамен, т.к. без него не выдавался аттестат. Фактически он превратился не только во вступительный экзамен в вуз, но и в выпускной в школе.

Позицию комитета Госдумы Росси по просвещению в этом вопросе озвучила первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова. Она заявила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо вывести из системы школьного образования и сделать его добровольным. Такое заявление прозвучало в понедельник, 6 июня, на пресс-конференции, посвященной предстоящей реформе высшего образования.

«Мы выступаем против ЕГЭ. На наш взгляд, это натаскивание ребенка на сдачу того или иного экзамена. Это не про знания, это про то, что последние два года учебы ребенок вместе с родителями начинает готовиться к сдаче ЕГЭ. Все остальные предметы отводятся в сторону», — считает зампред комитета по просвещению. Однако все понимают, что одномоментная отмена Единого государственного экзамена способна нарушить логистику поступления в вузы.

«Просто отменить ЕГЭ не получится, нужно сделать это поэтапно. И первый этап — вывести ЕГЭ из системы школьного образования». По ее словам, школа должна выдать ребенку аттестат о среднем образовании, вторым этапом должен быть вопрос ЕГЭ.

«ЕГЭ надо сделать добровольным, кто-то хочет сдавать его — должен иметь такую возможность, кто-то хочет традиционную форму экзаменов — могут сдавать такие», — заявила Лантратова. В своем выступлении она коснулась и тезиса о том, что с введением ЕГЭ в системе образования исчезла коррупция. Она считает это утверждение безосновательным. «Коррупция перешла в новую форму, у нас теперь история с репетиторством. Образование становится услугой для обеспеченных людей», — сказала Лантратова. А что касается поступления в вузы, то сейчас имеется достаточно инструментов, чтобы эффективно бороться с этим явлением и сохранять контроль за этим процессом на высоком уровне.

Как будут поступать в вузы в 2023 году при отмене обязательного ЕГЭ?

Вопрос о том, как сделать, так чтобы не сломать систему поступления в вузы на переходном этапе от ЕГЭ к внутренним вступительным экзаменам, является одним из наиболее сложных в данный момент. Об этом также рассказала Яна Лантратова. Она заявила, что в России надо создать прозрачную систему сдачи экзаменов в вузах, которая сможет заменить собой поступление по ЕГЭ.

«Ведь даже сейчас вузы делают у себя дополнительные творческие конкурсы, чтобы отсеять тех ребят, которые нечестно могли сдать тот или иной экзамен», — считает депутат. По ее словам, затем надо будет «протестировать все это». «Если мы поймем, что можно нам и без ЕГЭ, вернемся, возможно, и к традиционной форме сдачи экзаменов», — сказала депутат.

Того же мнения придерживается и большинство профессионального образовательного сообщества. Отношение к выходу России из Болонского процесса, отмене ЕГЭ и поступлению в вузы по внутренним экзаменам, от имени всех ректоров страны высказал Виктор Садовничий – глава Российского союза ректоров и ректор главного вуза страны — МГУ. «Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее сoвершенствование нашей системы образования, оснoванное на опыте советского периода, прошлого периода с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно», — сказал он.