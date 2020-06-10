ЕГЭ и летний отдых детей взяты под особый контроль

Рассмотрены вопросы организации ЕГЭ и каникулярной занятости детей в летний период.

Вопросы организации каникулярной занятости детей в летний период и подготовки к проведению единого государственного экзамена по программам среднего общего образования в 2020 году обсуждены на совещании с главами муниципальных образований, проведённом 10 июня в режиме видеоконференцсвязи и.о. заместителя председателя правительства республики Сергеем Местниковым.

Предварительно данная тема была рассмотрена на совещании у главы Якутии Айсена Николаева и взята под особый строгий контроль.

Выступая с докладом, министр образования и науки республики Михаил Сивцев отметил о старте с 1 июня реализации программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности. По данным министра, по состоянию на 10 июня общий охват занятостью детей школьного возраста составляет 52 998 человек (36,7% от общей численности 1-11 классов), в том числе:

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)