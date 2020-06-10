ЕГЭ и летний отдых детей взяты под особый контроль
Рассмотрены вопросы организации ЕГЭ и каникулярной занятости детей в летний период.
Вопросы организации каникулярной занятости детей в летний период и подготовки к проведению единого государственного экзамена по программам среднего общего образования в 2020 году обсуждены на совещании с главами муниципальных образований, проведённом 10 июня в режиме видеоконференцсвязи и.о. заместителя председателя правительства республики Сергеем Местниковым.
Предварительно данная тема была рассмотрена на совещании у главы Якутии Айсена Николаева и взята под особый строгий контроль.
Выступая с докладом, министр образования и науки республики Михаил Сивцев отметил о старте с 1 июня реализации программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности. По данным министра, по состоянию на 10 июня общий охват занятостью детей школьного возраста составляет 52 998 человек (36,7% от общей численности 1-11 классов), в том числе:
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
- 2 568 детей охвачены программами летних школ;
- 17 167 детей охвачены семейными формами занятости (оленеводство, рыболовство, сенокос, иные хозяйственные работы);
- 32 698 детей — программами дополнительного образования и внеурочной деятельностью;
- 400 детей – программами волонтерской деятельности.
Отмечен высокий охват программами летних школ в Абыйском, Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Жиганском, Намском, Усть-Майском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском улусах.
В соответствии с решением муниципальных оперштабов, с 15 июня планируют начать работу 253 организации в 27 районах с общим охватом 14 264 детей, что составляет 12 % процентов от общего количества детей школьного возраста этих районов. В районах будут работать 251 лагерь дневного пребывания с общим охватом 14 174 ребенка (37- в очной форме с охватом 1086, 215 — в дистанционном формате с охватом 13088), а также два стационарных лагеря с охватом 90 детей.
При подготовке к летней оздоровительной кампании планировалась организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в дистанционном режиме. Данный подход рассмотрен 5 июня на республиканской межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, разработаны соответствующие методические рекомендации, План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к открытию организаций отдыха и оздоровления в условиях рисков распространения COVID – 19 на период, включающая пошаговую инструкцию для муниципальных межведомственных комиссий, в т.ч. по соблюдению рекомендаций роспотребнадзора в части оснащения организаций дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты и др.
Первый сезон летней оздоровительной кампании проходит в новом дистанционном формате, вместе с тем указанный формат, к сожалению, не является полноценной организацией отдыха детей в каникулярное время, которая включает в себя мероприятия по оздоровлению детей и обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
С информацией также выступили представители Таттинского, Абыйского, Нерюнгринского, Мирнинского, Булунского районов и г. Якутска. В основном, улусы интересовались сроками открытия и методикой организации стационарных летних оздоровительных учреждений. На сегодня ранее выданные экспертные заключения для открытия летних лагерей будут пересмотрены с учетом имеющейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в каждом населенном пункте.
В целом отмечено, что подготовка к летней оздоровительной кампании детей 2020 года проводится в плановом режиме с учетом мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Основными задачами в данном направлении определены проведение комплекса мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по безопасному пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления детей с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации; обеспечение достижения целевого показателя по охвату детей отдыхом и оздоровлением не менее 50,5 % от общей численности обучающихся.
Также рассмотрены вопросы подготовки к проведению единого государственного экзамена по программам среднего общего образования в 2020 году. С информацией о готовности проведения ЕГЭ выступили представители управлений образования Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Алданского и Булунского улусов.
Отмечено о готовности муниципальных образований к проведению единого государственного экзамена, отсутствии острых проблем и необходимости оперативного реагирования по решению отдельных вопросов.
Сергей Местников отметил о возможности компенсации улусам расходов на приобретение рециркуляторов и бесконтактных термометров, необходимых для обеспечения пунктов проведения экзаменов средствами в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
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