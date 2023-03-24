24.03.2023
20:33
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Якутск

Эффектные фото ночного Якутска

Посмотрите на эти завораживающие фотографии вечернего Якутска

Так студенты лаборатории Spark Lab по направлению «ГИС портал города Якутска» проверили работу и возможности квадрокоптера в условиях низких температур в ночное время, сообщает тгк Sinet Spark

Фото: тгк Sinet Spark
Источник: тгк Sinet Spark

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