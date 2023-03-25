25.03.2023
17:27
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Якутск
Эффектное шоу: закрытие молодежного фестиваля «Муус устар»
Прямо сейчас в Триумфе проходит закрытие молодежного фестиваля «Муус устар». Он собрал порядка девяти тысяч участников со всех уголков республики, сообщает тгк @ysiaru.
Зал спорткомплекса «Триумф переполнен». Надежда Ангарская и Евгений Байдин, победитель конкурса «ТОП ведущий», будут вести финальное мероприятие молодежного фестиваля «Муус Устар»
Источник: тгк ЯСИА, ulusmedia
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