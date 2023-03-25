Эффектное шоу: закрытие молодежного фестиваля «Муус устар»

Видео t.me/ulusmedia Прямо сейчас в Триумфе проходит закрытие молодежного фестиваля «Муус устар». Он собрал порядка девяти тысяч участников со всех уголков республики, сообщает тгк @ysiaru.

Зал спорткомплекса «Триумф переполнен». Надежда Ангарская и Евгений Байдин, победитель конкурса «ТОП ведущий», будут вести финальное мероприятие молодежного фестиваля «Муус Устар»

Источник: тгк ЯСИА, ulusmedia

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