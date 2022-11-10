10.11.2022
21:44
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Светская хроника

Эффектная фотосессия Сарданы Трофимовой: спорстменка, красавица!

Якутский фотограф Хатылаев опубликовал красивую фотосессию с бегуньей Сарданой Трофимовой⠀@hatylaev*.
Он сообщил, что это «уже вторая фотосессия с ней, уверен будут ещё. В этот раз старался без темы спорта. Получилось более эмоционально, веселей. Сразу как узнал что она прилетает в Якутск после Франкфурта, сразу потащил в студию. ⠀ До следующей фотосессии. Чудо-женщина.»

Спортсменка, красавица!

*соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской

Фото: @hatylaev*
Источник: @hatylaev*

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